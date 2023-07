"Красив и здрав син": Линдзи Лоън роди първото си дете

А мериканската актриса Линдзи Лоън роди първото си дете - "красив, здрав син", предаде Асошиейтед прес, като цитира разпространено съобщение от представител на звездата.

Тя и съпругът ѝ - финансистът Бадър Шамас, са избрали името Луай за наследника си.

Лоън, която е на 37 години, е дала живот на първото си дете в Дубай, където семейството живее. Не е ясна точната дата, на която бебето е родено.

Луай е арабско име, което означава "щит" или "защитник", отбелязва Асошиейтед прес.

През месец март актрисата обяви, че е бременна в профила си в Instagram, като публикува снимка на бебешка дреха с надпис "Очаквайте скоро...".

От няколко години тя живее в чужбина, а през 2022 г. сключи брак с Шамас.

