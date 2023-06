"Той прави дупки в тялото ти": Наркотикът, който разяжда плътта и допринася за опиоидната криза в Америка

З ависимият от опиоиди Мартин е видял как смъртоносният фентанил заменя хероина като най-разпространения наркотик в Ню Йорк. Сега той се опитва да избегне Tranq - наркотик, който разяжда плътта и все повече предизвиква безпокойство в цяла Америка.

"Той прави дупки в тялото ти, в кожата ти", казва 45-годишният мъж, чиито рани по краката и ръцете му означават, че може да е инжектирал несъзнателно успокоителното за животни, официално наречено ксилазин и често наричано "наркотикът за зомбита".

"Tranq": the flesh-eating tranquilizer adding to America's drug crisis.



Officially named xylazine, it is approved for veterinary use by the FDA, but has infiltrated the illegal drug market in the US, with producers using it to augment fentanylhttps://t.co/7iQz8w7AK2 pic.twitter.com/klA4drqlCO — AFP News Agency (@AFP) June 20, 2023

Успокоителното, одобрено за ветеринарна употреба от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA), е проникнало на незаконния пазар на наркотици в Съединените щати, като производителите все по-често го използват за подсилване на фентанила.

През последните години броят на смъртните случаи от свръхдоза, при които е открит Tranq, рязко нарасна, а през април Белият дом определи този наркотик като "нововъзникваща заплаха".

"Той изяжда плътта ти, като крокодил", каза Мартин, който не пожела да назове фамилното си име, пред АФП по време на посещение в St. Ann's Corner of Harm Reduction, център за подкрепа на наркозависими и за обмен на спринцовки в Бронкс.

Ксилазинът е лесно достъпен в интернет и почти винаги се комбинира с фентанил - синтетичен опиоид, 50 пъти по-силен от хероина.

Фентанилът тласна броя на фаталните свръхдози в Съединените щати до близо 110 000 през 2022 г., което е рекорд.

По данни на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) приблизителният брой на свръхдозите, включващи ксилазин, в страната е нараснал от 260 през 2018 г. до 3480 през 2021 г.

Tranq’s dilemma: How to treat addiction and reconstruct limbs at the same time. Philadelphia doctors are figuring it out. https://t.co/NEycz7MloO — The Wall Street Journal (@WSJ) June 11, 2023

Ампутация

Въпреки че Филаделфия е епицентърът на употребата на Tranq, наркотикът набира популярност и в Ню Йорк. Градските власти твърдят, че следи от ксилазин са открити в 19% от фаталните свръхдози опиоиди - около 419 смъртни случая, през 2021 г.

"Фентанилът е опиоид с краткосрочно действие, така че хората трябва да го използват по-често", за да предотвратят абстиненция, обяснява Кортни Макнайт, клиничен асистент по епидемиология в Училището за глобално обществено здраве към Нюйоркския университет.

"Смята се, че ксилазинът е бил добавен към доставките, защото може да удължи живота на фентанила. Въпреки това има и други странични ефекти, които го съпътстват и които са доста съществени", допълва тя, визирайки тревожността.

Здравните експерти подозират също, че ксилазинът причинява абсцеси и кожни язви, като стяга кръвоносните съдове. В някои случаи това може да доведе до ампутация.

Работниците в "Света Анна" виждат повече кожни рани, когато са по улиците на Бронкс, за да осигурят лечение, оборудване, чисти спринцовки, тестове за фентанил, храна, а понякога и само няколко думи на съвет и утеха.

"Много пъти хората казват, че те се появяват като малки синини или черни петна", казва Джазмина Фанини, медицинска сестра в центъра. Но след това "тъканта около тази област умира ".

"Виждам ги много по-често. Понякога може да стане наистина много зле, дори да стигне до костите", добави тя.

Броят на фаталните свръхдози в Ню Йорк се е покачил с повече от 80% между 2019 и 2021 г. до 2668 смъртни случая, до голяма степен поради фентанила, както и пандемията от Ковид-19, която изолира потребителите и възпрепятства усилията за оказване на помощ. Афроамериканските и латиноамериканските общности бяха най-силно засегнати.

Както градът, така и асоциациите за превенция на наркотиците се фокусират върху налоксона - антидот от назален спрей, който обръща свръхдозата опиоиди. Но ксилазинът не е опиоид, така че налоксонът не обръща ефекта му.

Правоприлагащите органи са затруднени от факта, че успокоителното не е класифицирано юридически като "контролирано вещество".

"Дори и да намерим голям тайник с него, няма да можете да преследвате някого за това", заяви пред АФП специалният прокурор по наркотиците в Ню Йорк Бриджит Бренан.

Това означава, че "не можем да го проследим до източника. Не можем да разберем как се разпространява в големи количества", добави тя.

The tranquillizer has infiltrated the illegal drug market in the United States, with producers increasingly using it to augment fentanyl. https://t.co/DjG5Qxnnr7 — ABS-CBN News Channel (@ANCALERTS) June 20, 2023

Безопасно снабдяване

В църквата "Света Анна", където всяко листо от залепено на стената хартиено дърво представлява близък човек, загинал от наркотици, появата на тези нови смеси от наркотици се смята за резултат от политиките, които криминализират употребяващите наркотици.

"Ще продължавате да откривате всички тези различни видове вещества в предлагането, докато не се справим с истинския проблем, а именно липсата на безопасно предлагане", казва ръководителят на екипа Стивън Ернандес.

"Предизвикателството е просто в това, че хората наистина се тровят", добави той.

The #US is imbued in a drug epidemic that is developing for the worst by the day, with new drugs making it to the streets and destroying communities.https://t.co/vTyu01FZZW — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) June 20, 2023

Центърът участва в общоградска програма, която насърчава потребителите да тестват наркотиците си, преди да ги вземат. Инициативата трябва да даде възможност на здравните служби да следят развитието на пазара на незаконни наркотици в реално време.

Леонардо Домингес Гомес, изследовател на терен към здравния отдел на Ню Йорк, заяви, че все още е възможно да се избегне ксилазинът, тъй като той не се е разпространил на пазара.

"Начинът, по който градът ще реши да проведе кампании за обществено здраве, ще окаже влияние върху това", каза той пред АФП.