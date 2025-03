Почина съпругът на Доли Партън

С ъпругът на Доли Партън в продължение на почти 60 години, Карл Дийн, почина в понеделник в Нешвил, Тенеси, на 82-годишна възраст.

79-годишната Партън съобщи тъжната новина чрез изявление, публикувано в Instagram същата вечер.

„Той ще бъде положен на частна церемония в присъствието на най-близките членове на семейството“, се казва в изявлението. „Надживяха го брат му и сестра му – Сандра и Дони.“

