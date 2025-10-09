Доли Партън: „Още не съм умряла!“ - легендарната певица отговаря на слуховете за влошено здраве

Л егендарната певица Доли Партън увери феновете си, че е „жива и здрава“, след като публикация на сестра ѝ предизвика вълна от притеснения и спекулации относно състоянието ѝ.

„Разлетяха се куп слухове. Но си помислих, че ако го чуете от мен, ще знаете, че съм добре,“ каза 79-годишната звезда в ново двеминутно видео, публикувано в социалните мрежи, пише Sky News .

„Не съм готова да умирам. Не мисля, че Бог е приключил с мен. И аз също не съм приключила с работата си,“ добави тя с усмивка.

Видеото, озаглавено „I ain't dead yet!“ („Още не съм умряла!“), показва Партън на снимачна площадка, обръщаща се директно към камерата.

Поводът за изявлението ѝ бе публикация във Facebook от сестра ѝ Фрида Партън, която във вторник написа, че е „будна цяла нощ, молейки се за сестра си Доли“. Публикацията предизвика вълна от тревога сред феновете, но няколко часа по-късно Фрида уточни:

„Искам да изясня нещо. Не исках да плаша никого или да звучи толкова сериозно. Доли просто не се чувстваше много добре, затова помолих за молитви, защото силно вярвам в тяхната сила.“

Миналия месец певицата отложи първата си концертна резиденция в Лас Вегас от 32 години насам, посочвайки „здравословни предизвикателства“. Шестте ѝ концерта в The Colosseum в Caesars Palace, планирани за декември, бяха преместени за септември следващата година.

В новото си видео Доли Партън даде повече яснота за здравословното си състояние:

„Всички мислят, че съм по-болна, отколкото съм в действителност. Изглеждам ли ви болна? Работя усърдно! Искам да успокоя всички, които наистина се тревожат — оценявам го,“ каза тя.

„И оценявам вашите молитви, защото съм вярващ човек. Винаги мога да използвам малко допълнителни молитви – за всичко и по всяко време.“

Певицата също така спомена покойния си съпруг Карл Дийн, с когото беше женена почти 60 години, и който почина по-рано тази година на 82-годишна възраст.

„Искам да знаете, че съм добре. Имам някои проблеми, както съм споменавала. Когато Карл беше болен, дълго време не се грижех за себе си. Когато той почина, още повече занемарих здравето си. После, когато отидох на преглед, докторът каза: ‘Това трябва да се погледне. И онова също.’ Нищо сериозно, но трябваше да отменя някои неща, за да съм по-близо до дома, до болницата „Вандербилт“, където минавам някои процедури от време на време,“ обясни тя.

И, в типичния си стил, завърши с шега:

„Просто исках да знаете, че не умирам.“