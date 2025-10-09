Свят

Доли Партън: „Още не съм умряла!“ - легендарната певица отговаря на слуховете за влошено здраве

И, в типичния си стил, завърши с шега: „Просто исках да знаете, че не умирам.“

9 октомври 2025, 10:31
Доли Партън: „Още не съм умряла!“ - легендарната певица отговаря на слуховете за влошено здраве
Източник: Getty Images

Л егендарната певица Доли Партън увери феновете си, че е „жива и здрава“, след като публикация на сестра ѝ предизвика вълна от притеснения и спекулации относно състоянието ѝ.

„Разлетяха се куп слухове. Но си помислих, че ако го чуете от мен, ще знаете, че съм добре,“ каза 79-годишната звезда в ново двеминутно видео, публикувано в социалните мрежи, пише Sky News.

„Не съм готова да умирам. Не мисля, че Бог е приключил с мен. И аз също не съм приключила с работата си,“ добави тя с усмивка.

Здравето на Доли Партън тревожи близки, сестра ѝ помоли за молитви

Видеото, озаглавено „I ain't dead yet!“ („Още не съм умряла!“), показва Партън на снимачна площадка, обръщаща се директно към камерата.

Поводът за изявлението ѝ бе публикация във Facebook от сестра ѝ Фрида Партън, която във вторник написа, че е „будна цяла нощ, молейки се за сестра си Доли“. Публикацията предизвика вълна от тревога сред феновете, но няколко часа по-късно Фрида уточни:

„Искам да изясня нещо. Не исках да плаша никого или да звучи толкова сериозно. Доли просто не се чувстваше много добре, затова помолих за молитви, защото силно вярвам в тяхната сила.“

Доли Партън отложи концерти заради здравето си

Миналия месец певицата отложи първата си концертна резиденция в Лас Вегас от 32 години насам, посочвайки „здравословни предизвикателства“. Шестте ѝ концерта в The Colosseum в Caesars Palace, планирани за декември, бяха преместени за септември следващата година.

В новото си видео Доли Партън даде повече яснота за здравословното си състояние:

„Всички мислят, че съм по-болна, отколкото съм в действителност. Изглеждам ли ви болна? Работя усърдно! Искам да успокоя всички, които наистина се тревожат — оценявам го,“ каза тя.

„И оценявам вашите молитви, защото съм вярващ човек. Винаги мога да използвам малко допълнителни молитви – за всичко и по всяко време.“

Певицата също така спомена покойния си съпруг Карл Дийн, с когото беше женена почти 60 години, и който почина по-рано тази година на 82-годишна възраст.

Доли Партън: Надявам се да си отида така

„Искам да знаете, че съм добре. Имам някои проблеми, както съм споменавала. Когато Карл беше болен, дълго време не се грижех за себе си. Когато той почина, още повече занемарих здравето си. После, когато отидох на преглед, докторът каза: ‘Това трябва да се погледне. И онова също.’ Нищо сериозно, но трябваше да отменя някои неща, за да съм по-близо до дома, до болницата „Вандербилт“, където минавам някои процедури от време на време,“ обясни тя.

И, в типичния си стил, завърши с шега:

„Просто исках да знаете, че не умирам.“

Доли Партън Здраве Слухове Концерти Лас Вегас Видео съобщение Сестра Молитви Здравословни проблеми Фенове
Последвайте ни
„Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“: Обвиниха мъж за заплаха и побой над майка си и жена си

„Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“: Обвиниха мъж за заплаха и побой над майка си и жена си

От „Spice Girl“ до модна икона: Виктория Бекъм с признание за успехите и провалите си и защо никога не се усмихва

От „Spice Girl“ до модна икона: Виктория Бекъм с признание за успехите и провалите си и защо никога не се усмихва

Урсула фон дер Лайен и разделеният Европейски парламент

Урсула фон дер Лайен и разделеният Европейски парламент

Болногледач разкри болезнената истина за Михаел Шумахер

Болногледач разкри болезнената истина за Михаел Шумахер

Все повече българи са с намалена пенсия

Все повече българи са с намалена пенсия

pariteni.bg
Четвърти ремонт на „Тракия”, става все по-хубаво

Четвърти ремонт на „Тракия”, става все по-хубаво

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 2 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

Виц на деня

Съпруг крещи на жена си: - Толкова съжалявам, че не ти поиска ръката някой идиот! Тя: - Поиска я! - И защо не се омъжи…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Убийство на мъж в Софийско, задържан е синът на жертвата</p>

Разследват убийство на мъж в Софийско, задържан е синът на жертвата

България Преди 8 минути

41-годишният е арестуван за срок до 24 часа

<p>България прави ключова стъпка към еврото</p>

БНБ закупи злато във връзка с въвеждането на еврото

България Преди 18 минути

Целта е да се осигури необходимото количество злато, без да се намалява съществуващият златен резерв на БНБ

Най-лошият кошмар на ЕС никога не е изглеждал толкова реален

Най-лошият кошмар на ЕС никога не е изглеждал толкова реален

Свят Преди 36 минути

Ако крайната десница поеме контрола над парламента във втората по големина страна на ЕС, Европа ще се промени фундаментално

Санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания NIS влязоха в сила

Санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания NIS влязоха в сила

Свят Преди 40 минути

Компанията твърди, че разполага с достатъчно запаси от суров петрол за преработка в момента, а бензиностанциите са напълно снабдени с всички видове петролни продукти

Председателят на БСП - София: Още 18 договора за сметосъбиране изтичат след два месеца

Председателят на БСП - София: Още 18 договора за сметосъбиране изтичат след два месеца

България Преди 51 минути

Иван Таков заяви, че поръчката за чистотата е забавена с повече от година

<p>Пеевски: Отново се налага Борисов да ги спасява</p>

Пеевски за кризата с боклука: Борисов отново спасява ПП-ДБ

България Преди 1 час

Те са му като малки деца, и той ги спасява, допълни Пеевски

<p>Борисов: Терзиев две години е плащал на мафията, а сега тя му е виновна</p>

Борисов за кризата с боклука в София: Терзиев две години е плащал на мафията, а сега тя му е виновна

България Преди 1 час

Той е категоричен, че отговорността за настоящото положение пада върху сегашната общинска власт

Кола блъсна и уби мъж край Благоевград

Кола блъсна и уби мъж край Благоевград

България Преди 1 час

Инцидентът е станал около 5:46 часа в четвъртък сутрин

,

Израелски удари след обявяването на споразумение за примирие в Газа

Свят Преди 1 час

Тази нощ Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа

Провал на Гордиенко изпрати Феномените на номинации в “Игри на волята”

Провал на Гордиенко изпрати Феномените на номинации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Балерината Йоанна влезе във Войната на племената

<p>6 години затвор за цивилен, разкрил тайни за войната в Украйна</p>

6 години затвор за цивилен от американската армия, разкрил тайни за войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Този цивилен служител на военновъздушните сили беше арестуван през 2024 г.

<p>&quot;Изтезания, изнасилвания, робство и смърт&quot;: Морално&nbsp;петно за Европа</p>

Време е ЕС да спре да финансира либийските милиции, които вилнеят в Средиземно море

Свят Преди 2 часа

В бъдеще Европа може да се изправи пред абсурдната ситуация да осигурява военен ескорт или евакуация за свои граждани, атакувани от сили, финансирани с европейски пари

<p>Прокуратурата привика на разпит зам.-кмета на СО и директора на завода за отпадъци</p>

Прокуратурата привика на разпит зам.-кмета на Столичната община и директора на завода за отпадъци

България Преди 2 часа

Разпитът на Николай Савов е днес, а на Надежда Бобчева - в петък

Още един ремонт на АМ "Тракия", затворените участъци стават четири

Още един ремонт на АМ "Тракия", затворените участъци стават четири

България Преди 2 часа

Трафикът в 10-километровия участък ще преминава двупосочно в платното за София

Майката на Димитър от Цалапица за полицая, който осъди МВР: Това е шамар в лицето

Майката на Димитър от Цалапица за полицая, който осъди МВР: Това е шамар в лицето

България Преди 3 часа

Битката ѝ за справедливост продължава вече две години, а през това време всички уволнени и отстранени полицаи по случая успяха да осъдят МВР

<p>Опитът за убийство, който шокира цяла Аржентина</p>

8 и 10 години затвор получиха обвинените в опит за убийство на аржентински президент

Свят Преди 3 часа

Единият от тях насочва пистолет на по-малко от метър от главата на Кристина Кирхнер

Всичко от днес

От мрежата

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Ориент Експрес потегля на пътешествие в Италия

sinoptik.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg

Тези 11 двойки зодии създават най-щастливи връзки

Edna.bg

11 пробиотични храни, които са супер здравословни

Edna.bg

Проектира ли ЦСКА двойка на бъдещето

Gong.bg

Слух от Саудитска Арабия: Манчестър Юнайтед се продава!

Gong.bg

Нов ремонт на „Тракия”: С него затворените участъци стават четири

Nova.bg

Той не казва нито дума, но разсмива милиони: Среща с Мистър Бийн-младши (ВИДЕО)

Nova.bg