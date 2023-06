Той ли е бащата? Ал Пачино поискал ДНК тест от бременната си приятелка

А л Пачино е поискал ДНК тест, след като е научил, че приятелката му е бременна, съобщава „Unilad“.

Пачино току-що се присъедини към клуба на старите татковци, но според TMZ това не е било част от плана на актьора от „Кръстникът“.

