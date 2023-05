Ал Пачино отново ще става баща на 82 г.

А л Пачино скоро ще стане официално баща на четири деца!

82-годишният актьор и приятелката му Нур Алфала очакват бебе, потвърди представител на Пачино пред „PEOPLE“. Първоначално новината съобщи TMZ.

Days after Robert de Niro announced that he had become a father at the age of 79, his longtime rival and friend Al Pacino has done one better.



As per a new report, Al Pacino is set to to become a dad at the age of 83. His 29-year-old girlfriend Noor Alfallah is reportedly… pic.twitter.com/KhRgJmOthS