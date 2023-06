"Предимно богати възрастни мъже": 29-годишната бременна приятелка на Ал Пачино и любовниците ѝ

М нозина биха казали, че филмовите им кариери са следвали сходна траектория, но извън екрана Ал Пачино и Робърт де Ниро изглежда са поели по същия нетрадиционен път във време, когато повечето мъже на тяхната възраст получават пенсия.

Само няколко дни след като 79-годишният Де Ниро потвърди, че е посрещнал момиченце - седмото си дете - с 45-годишната си партньорка Тифани Чен, 83-годишната екранна легенда Пачино разкри, че младата му любовница Нур Алфала е бременна в осмия месец с четвъртото му дете.

BREAKING: 82-year-old Al Pacino is expecting his fourth child with 29-year-old girlfriend Noor Alfallah 🎉 pic.twitter.com/hPS7s49ivD

Но макар съобщенията да не са нищо повече от поразително съвпадение, връзката на 29-годишната Алфала с ветерана Пачино подсказва за склонността ѝ към значително по-възрастни известни личности.

Всъщност Page Six твърди, че привлекателната брюнетка, която е с около 53 години по-млада от него, има селективен вкус към "предимно много богати възрастни мъже" - сред които богат търговец на произведения на изкуството, холивудски филмов режисьор и рок звезда ветеран.

Но кои са те? Прочетете пълния списък.

Мик Джагър, 79 годишен

Нур и сър Мик бяха забелязани да се наслаждават на редица романтични срещи още през октомври 2017 г., докато рокаджията беше във Франция за турнето No Filter на Rolling Stone.

По това време източници твърдят, че той първо се е засякъл със светската дама в частен апартамент в предградията на Париж, а на следващия ден шофьор е откарал брюнетката до хотела ѝ. През следващите дни двамата се наслаждават на още романтични вечери.

Нур присъства и на концерта на групата, а на следващия ден след концерта Джагър е видян да пристига в хотела на новата си изгора.

Мик все още притежава легендарния си чар, но дори групата беше изненадана, че някой толкова млад и красив като Нур е дошъл в Париж, за да го види - каза тогава вътрешен човек пред DailyMail.com.

"И двамата са свободни и изглежда се забавляваха заедно, така че всички ги оставиха да се развихрят.“ Въпреки че според източниците и двамата са били 'свободни' по това време обаче, техният зараждащ се романс предизвика доста вълнения, след като говорителят на Мик настоя, че той все още има връзка с Мелани Хамрик - с която се среща от 2014 г. и която е майка на осмото му и най-малко дете, Деверо.

В крайна сметка нещата между тях потръгнаха и две години по-късно, в интервю, Нур, която беше на 22 години, когато се срещаше с 74-годишната рокзвезда, обърна внимание на голямата разлика във възрастта им.

Тя каза, че въпреки всички негативни "коментари", които е получила от хората в интернет, тя "не съжалява" и "има много прекрасни спомени" с Мик.

Николас Бургрюен, 61 г.

Син на колекционер на произведения на изкуството и актриса, милиардерът филантроп Николас, който преди това е бил до супермодела Клаудия Шифър, учил е в Швейцария, но е натрупал богатството си в Америка, най-вече с недвижими имоти.

За първи път той е забелязан да обядва с Нур през април 2018 г., но източници твърдят, че по това време тя и Мик все още са били връзка. Тя публикува снимка на себе си и Николас в чест на рождения му ден, като пожела на "партньора си в престъплението" чудесен ден, добавяйки: "Толкова съм щастлива, че мога да празнувам с теб".

Тя продължи да споделя снимки с него през цялата 2019 г. Не е ясно кога точно двойката се е разделила или какво се е объркало в крайна сметка, но последният път, когато бяха снимани публично заедно, беше в началото на 2020 г.

Клинт Истууд, 93 г.

Слуховете, че Нур и Клинт се срещат, започнаха да се разпространяват през януари 2019 г., след като бяха заснети да си тръгват заедно от нощно парти. Носителят на "Оскар", актьор и режисьор, беше видян да напуска партито с Нур на задната седалка на колата си, което предизвика спекулации, че двамата са във връзка.

Дни по-рано Клинт беше забелязан и с родителите на Нур пред японския ресторант Nobu в Малибу, Калифорния. Когато обаче беше попитан за слуховете за романтиката, Нур държеше да подчертае, че Клинт е само семеен приятел, като каза: "Няма никаква връзка. Не се срещаме. Нямаме връзка", каза тя. 'Ние сме семейни приятели, а моето семейство беше там и това е всичко.“

