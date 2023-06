Нова звездна двойка: Кайли Дженър и Тимъти Шаламе са заедно

К айли Дженър и Тимъти Шаламе са забелязани да се разхождат рамо до рамо пред резиденцията на Шаламет в Бевърли Хилс.

„Те прекарват толкова време заедно, колкото могат, защото той ще се върне в Ню Йорк това лято, за да заснеме биографичния филм за Боб Дилън“, казва източник ексклузивно пред Us Weekly за двойката, отричайки твърденията, че вече са се преместили заедно „Те се възползват максимално от времето си заедно и се виждат колкото могат повече.“

През април се потвърди, че звездата от Kardashians е започнала да се среща с Шаламе след раздялата ѝ с Tравис Скот, с когото споделя две деца.

„Тимоти е голям джентълмен и се отнася с Кайли с уважение. Той е много очарователен и я кара да се смее, и е лесно да се говори с него“, каза вътрешен човек, отбелязвайки, че дуото е излизало само няколко пъти. „Той не е като никое от другите момчета, с които е излизала преди, и въпреки че може да не изглежда като неин тип, те имат наистина добра химия.“

