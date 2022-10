Тих раздор в кралския дворец: Камила иска да премахне "консорт" от титлата си

Б ъкингамският дворец иска "безшумно да премахне" думата "консорт" от титлата на съпругата на британския крал Чарлз III Камила преди коронацията им през 2023 г., пише вестник The Telegraph, позовавайки се на свой източник.

Aides hope to quietly drop “Consort” from Queen Camilla’s title to bring her in line with centuries of wives of Kings before her

