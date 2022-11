Трогващ и чакан момент: Кристина Апългейт със звезда на Алеята на славата

К ристина Апългейт присъства на церемонията си в Холивудската алея на славата на 14 ноември, която отбеляза първата публична поява на носителката на "Еми" след разкриването на диагнозата ѝ множествена склероза през пролетта на 2021 г., съобщават от Variety.

Първоначално Апългейт трябваше да получи своята звезда на Алеята на славата през 2020 г., но пандемията отложи церемонията. Тя обяви диагнозата си за МС в Twitter през 2021 г. по време на продукцията на третия и последен сезон на комедията ѝ "Dead to Me" на Netflix.

Преди появата на Апългейт, тя беше почетена на церемонията на Алеята на славата от звездите от хитовия сериал "Женени с деца" Кейти Сагал и Дейвид Фаустино.

Сагал се задави, когато каза на Апългейт: "Не си сама. Всички ние сме тук." Колежката на Апългейт от "Мъртва за мен" Линда Карделини и създателката на сериала Лиз Фелдман също бяха под ръка, за да отдадат почит на Апългейт.

Апългейт излезе на подиума на церемонията на Алеята на славата, подпомагана от Сагал, екранната ѝ майка от "Женени с деца", която остана на сцената с нея по време на речта ѝ. Апългейт се разплака, докато говореше за дъщеря си и ѝ благодари, че я е подкрепяла по време на диагностицирането на МС.

"Най-важният човек на този свят е моята дъщеря", каза Апългейт.

"Ти си много повече, отколкото дори знаеш. Ти си толкова красива, мила, умна и интересна. Благословена съм всеки ден, че мога да се събудя и да те заведа на училище... Благодаря ти, че ме подкрепи през всичко това".

Апългейт нарече присъстващите си фенове "прекрасни" и добави: "Всеки един от вас. Обичам ви толкова много."

В интервю за Variety преди церемонията на Алеята на славата Апългейт заяви, че заснемането на последния сезон на "Мъртва за мен", докато се бори с множествена склероза, е било "толкова трудно, колкото бихте си помислили, че ще бъде". Актрисата е трябвало да използва инвалидна количка, за да стигне до снимачната площадка.

"Диагностицираха ме, докато работехме", каза Апългейт. "Трябваше да се обадя на всички и да кажа: "Имам множествена склероза, хора. И след това се наложи да науча - всички ние научихме - какво ще мога да правя."

Сезон 3 на "Мъртва за мен" дебютира на 17 ноември по Netflix и това ще бъде първият нов проект на Апългейт, пуснат след съобщението ѝ за МС.

"Хората ще ме видят за първи път като човек с увреждания и това е много трудно", казва Апългейт пред Variety за дебюта на сериала и първите ѝ публични изяви, сред които ще бъде и премиерата на "Мъртва за мен" на 15 ноември.