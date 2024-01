Вълнуващи речи, целувки и сълзи: Най-добрите моменти от наградите "Еми"

Н аградите "Еми" за 2023 г. — както се наричат ​​официално, след като бяха отложени от първоначалната им дата през септември 2023 г. — бяха изпълнени с исторически победи, носталгични събирания на актьорски състав и дори момент от плейофите на Филаделфия Ийгълс.

Прочетете, за да научите всички най-добри моменти от тазгодишната церемония!

Овациите за Кристина Апългейт

Източник: Getty Images

Кристина Апългейт беше посрещната с овации, когато излезе на сцената в понеделник вечерта, за да връчи наградата за изключителна поддържаща женска роля в комедиен сериал. Актрисата, която беше диагностицирана с множествена склероза през 2021 г., излезе на сцената в рокля от червено кадифе и бастун.

„Благодаря ви много“, каза звездата от „Женени с деца“ на подиума, подкрепяна от водещия Антъни Андерсън, докато беше развълнувана до сълзи.

Речта на Куинта Брънсън за емоционално приемане

Източник: Getty Images

Куинта Брънсън стана първата чернокожа актриса от 42 години, която взе наградата за изключителна главна женска роля в комедия за ролята си на учителката във Филаделфия Джанин Тийг в "Abbott Elementary". Последната чернокожа жена, спечелила наградата, беше Изабел Санфорд за ролята ѝ в „Семейство Джеферсън“ през 1961 г.

„Много ви благодаря, просто не знам защо съм толкова емоционална“, започна Брънсън, докато приемаше наградата.

„Благодаря ви много, толкова много обичам да правя "Abbott Elementary" и съм толкова щастлива, че мога да изживея мечтата си и да играя в комедия, и го казвам всеки път и просто обичам комедията толкова много, че съм толкова щастлива, че мога за да получа това", продължи тя.

„Не подготвих нищо, защото просто не мислех... О, Боже. Обичам майка си, баща си. Сестрите си, братята си. Цялото ми семейство толкова много. Обичам съпруга си. Толкова съм щастлива. Харесвам моя актьорски състав. О, обичам "Abbott Elementary". Благодаря ви много."

Много, много събирания на актьори

Източник: Getty Images

По време на предаването феновете имаха удоволствието да видят многобройни събирания на актьорски състави. Актьори от любими на феновете сериали като "The Sopranos", "Two and a Half Men", "Cheers", "It's Always Sunny in Philadelphia", "Ally McBeal" и "Grey's Anatomy" бяха част от забавните моменти.

Членовете на актьорския състав на "Original Grey", Катрин Хейгъл и Джъстин Чембърс — които напуснаха шоуто съответно през 2010 г. и 2020 г. — се присъединиха към бившите си колеги Елън Помпео, Джеймс Пикенс младши и Чандра Уилсън на сцената, за да връчат наградата за изключителна поддържаща мъжка роля в сериал.

Големите благодарности на Ниси Неш-Бетс

Източник: Getty Images

Докато благодари на списък от хора, включително Райън Мърфи и Евън Питърс, когато прие наградата за изключителна поддържаща женска роля в лимитиран сериал, Ниси Неш-Бетс отдели минута, за да благодари на себе си!

„За това, че повярвах в себе си и направих това, което казваха, че не мога“, продължи тя.

„И искам да си кажа пред всички вас, красиви хора, „Продължавай, момиче, с лошото си аз. Ти направи това!' "

Екранът на Роб МакЕлхени

Роб МакЕлхени доказа, че нищо не може да застане между него и любимите му Филаделфия Ийгълс – дори наградите "Еми"! По време на церемонията в понеделник актьорът сподели снимка в X, направена от съпругата му Кейтлин Олсън, на която гледа надолу към телефона си, за да гледа плейофния мач на Филаделфия Ийгълс срещу Тампа Бей Бъканиърс, докато шоуто тече.

„Кой планира наградите "Еми" същата вечер като @eagles #gobirds #FlyEaglesFly“, написа той до снимката.

Изненадващият въпрос на Кийрън Кълкин

Източник: Getty Images

Кийрън Кълкин от "Succession" е на върха през този сезон на награди, като получи отличия от церемониите за "Златен глобус" и "Изборът на критиците" през последните осем дни и в понеделник, спечелвайки наградата за изключителна мъжка роля в драма. Приемайки наградата, Кълкин отдаде почит на семейството си - по-специално на майка си, съпругата си и двете им деца.

Докато се разплакваше, той благодари на майка си "за това, че ми даде живот и детството ми, което беше страхотно. Така че благодаря ти за това."

След това той благодари на съпругата си Джаз Чартън, „за това, че сподели живота си с мен и че ми даде две невероятни деца“.​

Речта на Дженифър Кулидж

Източник: Getty Images

Докато приемаше наградата за изключителна поддържаща женска роля в драматичен сериал, Дженифър Кулидж отдаде почит на своята героиня в "Белия лотос" и един от най-популярните ѝ моменти от втория сезон на шоуто.

„Искам да благодаря на всички зли гейове“, пошегува се тя в благодарствената си реч.

Наградата беше нейната втора "Еми" за ролята и последната в дълга поредица награди, включително награда "Златен глобус" , две телевизионни награди "Изборът на критиците" и две награди на "Гилдията на актьорите" .

Целувката на победата на Ебън Мос-Бахрах и Мати Матисън

Източник: Getty Images

Точно когато Мати Матисън започваше благодарствената си реч от името на целия екип зад "Мечката" , който спечели наградата за изключителен комедиен сериал, неговият колега Ибън Мос-Бахрах го прекъсна с празнична целувка.