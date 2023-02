Тези хора са изложени на по-висок риск от екзема

А ко живеете близо до натоварен път, може да сте изложени на по-висок риск от развитие на екзема, установи изследване, цитирано от ЮПИ.

Според авторите на проучването хората, които обитават райони, далеч от оживени шосета и магистрали, е по-малко вероятно да страдат от кожното заболяване.

За изследването са анализирани данните от медицински досиета на пациенти от Денвър, САЩ за 13-годишен период - от детска до 18-годишна възраст. Тези от тях с екзема били сравнени със същия брой хора в контролна група от пациенти без дерматит. Над 14 000 деца са обхванати в изследването.

💬 "If you're itching and scratching, and not sleeping, for many years - that has a profound impact on your quality of life" Prof Carsten Flohr @KingsCollegeLon is studying links between #eczema , sleep disturbance & mental health problems in @GSTTnhs patients aged 12-18 🎞️ 👇 pic.twitter.com/ne1iV43Y5L

Учените са изчислили разстоянието от домовете им до път с годишен трафик над 10 000 автомобила дневно.

Открихме, че деца, които живеят на един километър или повече от натоварен път, е с 27 на сто по-малко вероятно да заболеят от атопичен дерматит в сравнение с живеещите на 500 метра от главен път, каза ръководителят на изследването д-р Майкъл Невид от болница "Нешънъл джуиш хелт" в Денвър, щата Колорадо.

Did you know? According to The Journal of Allergy and Clinical Immunology, children who grow up on farms and are in contact with livestock and poultry have a lesser chance of developing atopic diseases (eczema, asthma, etc.). pic.twitter.com/M5FnvtbYYV