К огато през изминалата седмица група австралийци се натъква на гигант, изхвърлен на брега на р. Мъри в Южна Австралия, първоначално решава, че е парче дърво.

След като се приближават обаче, хората установяват, че това е трупът на огромна риба.

Така рибарите попадат на океанската риба луна (Mola mola).

Тя достига дължина на тялото до 3.3 метра и тегло до 2.5 тона

Линет Грзлак изпраща снимка на партньора си – Стивън Джоунс, описвайки мъртвата риба като „изключително тежка“ и с „твърда на допир, подобна на носорожка кожа“.

„Винаги получавам снимки на това, на което другите се натъкват, но най-често са акули и тюлени. Когато получих снимката на рибата луна, реших, че е фалшива. Нямах идея какво е това“, споделя пред „Лайв сайънс“ Стивън Джоунс, който ръководи риболовния екип, натъкнал се на голямата риба.

