📍Вършец. 🗺 Малко от вас знаят, че съм израстнал в това градче, нали? Че съм се научил да карам колело по тези улички 🚲 или че повечето ми верни приятели и до днес живеят тук. Вършец винаги е бил и ще бъде мой дом. 🏠 Връщам се постоянно с голям сантимент, а това да мога да споделям тези моменти със семейството ми - с децата ми, с майка ми, с Ралица и с нейните родители, с братовчеди, роднини и приятели ... ето това ме прави истински щастлив. Този кадър е от днес следобед и просто исках да споделя с вас този безценен за мен миг. 📸

