"Температура на мокрия термометър": Кога човешкото тяло не може да оцелее

У чените са определили максималната комбинация от топлина и влажност, която човешкото тяло може да издържи. Дори здрав млад човек ще умре след шест часа 35-градусова топлина в комбинация със 100-процентова влажност, но нови изследвания показват, че този праг може да бъде значително по-нисък.

В този момент потта - основното средство на организма за понижаване на температурата - вече не се изпарява от кожата, което в крайна сметка води до топлинен удар, органна недостатъчност и смърт.

Тази критична граница, която настъпва при 35° от така наречената "температура на мокрия термометър", е била прескачана само около десетина пъти, най-вече в Южна Азия и Персийския залив, казва Колин Реймънд от Лабораторията за реактивно движение на НАСА пред АФП. Нито един от тези случаи не е продължил повече от два часа, което означава, че никога не е имало "масови смъртни случаи", свързани с този предел на човешкото оцеляване, каза Реймънд, който е ръководител на мащабно проучване по темата.

We need to talk about wet bulb temperature.



We're moving from the era of global warming to "the era of global boiling." In the not so distant future, we won't check just the temperature before we head outdoors — we’ll check the “heat index,” or the wet bulb temperature. 1/6 pic.twitter.com/2DjSgrWmwE — ❤️ Umair (@umairh) July 31, 2023

Но не е необходимо екстремната жега да е близо до това ниво, за да убива хора. Всеки има различен праг в зависимост от възрастта, здравето и други социални и икономически фактори, казват експертите. Така например се смята, че повече от 61 000 души са починали от горещините през миналото лято в Европа, където рядко има достатъчно влажност, за да се създадат опасни температури на мокрия термометър.

Но с повишаването на глобалните температури учените предупреждават, че опасните явления също ще стават все по-чести. Честотата на тези явления се е увеличила поне два пъти през последните 40 години, каза Реймънд, като нарече това увеличение сериозна опасност от предизвиканото от човека изменение на климата.

Изследването на Реймънд прогнозира, че температурите на мокрия термометър "редовно ще надвишават" 35° на няколко места по света през следващите десетилетия, ако светът се затопли с 2,5° над прединдустриалните нива.

Imagine a decade ago I told you, "Everything that can go wrong will go wrong. Climate change will accelerate, fascism will rise again. The economy will stagnate. A pandemic is coming. Oh and—have you heard of wet bulb temperature?"



You'd have laughed at me.



But here we are. 1/6 pic.twitter.com/5OmyEKF1mO — ❤️ Umair (@umairh) August 4, 2023

"Наистина, наистина опасно"

Макар че сега се изчислява предимно чрез отчитане на топлината и влажността, температурата на мокрия термометър първоначално се е измервала чрез поставяне на мокра кърпа върху термометъра и излагането му на въздух. Това е позволявало да се измери колко бързо се изпарява водата от кърпата, което представлява потта от кожата.

Теоретично определената граница на оцеляване на човека от 35° температура на мокрия термометър представлява 35° суха топлина, както и 100% влажност - или 46° при 50% влажност.

За да проверят тази граница, изследователи от Държавния университет в Пенсилвания, САЩ, измерват температурата на ядрото на млади, здрави хора в топлинна камера. Те установяват, че участниците достигат "критичната граница на околната среда" - когато тялото им не може да спре повишаването на температурата на ядрото - при 30,6° температура на влажния термометър, което е доста под теоретично определените 35°.

Екипът изчисли, че ще са необходими между пет и седем часа, преди да се достигне до "наистина, наистина опасна температура на ядрото" при такива условия, каза пред АФП Даниел Векелио, който е работил по изследването.

Ever heard of the "wet bulb globe temperature"?



If you want to protect yourself from heat-related illnesses, you should be paying attention to it! pic.twitter.com/zIOcWlPY35 — The Weather Channel (@weatherchannel) August 23, 2023

Най-уязвимите

Джой Монтейро, изследовател от Индия, която миналия месец публикува в Nature изследване, посветено на температурите на мокрия термометър в Южна Азия, заяви, че повечето смъртоносни горещини в региона са доста под прага от 35° на мокрия термометър. Всякакви подобни граници на човешката издръжливост са "много различни за различните хора", казва той пред АФП.

"Ние не живеем във вакуум - особено децата", казва Айша Кадир, педиатър в Обединеното кралство и здравен съветник в организацията "Спасете децата".

Малките деца са по-малко способни да регулират телесната си температура, което ги излага на по-голям риск, каза тя. Възрастните хора, които имат по-малко потни жлези, са най-уязвими. Близо 90% от смъртните случаи, свързани с горещините, в Европа през миналото лято са били сред хора на възраст над 65 години.

Reminder: at above 95F (35C) wet bulb temperature human body thermal compensation and evaporative cooling becomes overwhelmed and humans can't exist unassisted.



The Magnus-Tetens Equation is:



Twet ≈ Tdry * atan(0.151977 * sqrt(RH + 8.313659)) + atan(Tdry + RH) - atan(RH -… pic.twitter.com/xnmiXNqLXn — dragosr (@dragosr) July 21, 2023

Хората, на които се налага да работят навън при високи температури, също са изложени на по-голям риск. Важен фактор е и това дали хората могат да охлаждат тялото си от време на време - например в климатизирани помещения - или не. Монтейро изтъкна, че хората без достъп до тоалетни често пият по-малко вода, което води до дехидратация.

"Подобно на много други последици от изменението на климата, най-много ще пострадат хората, които са най-малко способни да се предпазят от тези екстремни условия", каза Реймънд.

Изследванията му показват, че метеорологичните явления Ел Ниньо в миналото са повишавали температурата на влажната зона. Очаква се първият случай на Ел Ниньо от четири години насам да достигне своя пик към края на тази година.

Температурите на влажната среда са тясно свързани и с температурите на повърхността на океана, каза Реймънд. По данни на климатичната обсерватория на Европейския съюз през миналия месец световният океан е достигнал най-високата си температура за всички времена, надминавайки предишния рекорд от 2016 г.