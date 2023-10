Само с 1,5°C повече: Много страни може да станат невъзможни за живеене

У жасяващи топлинни карти разкриват страните, които скоро ще станат твърде горещи, за да живеят в тях, ако глобалните температури се повишат само с 1,5°C.

Около 2,2 милиарда души в Пакистан и долината на река Инд в Индия, 1 милиард в Източен Китай и 800 милиона в Африка на юг от Сахара ще бъдат сред хората, които ще се сблъскат с горещини, които са непоносими за човека, твърдят изследователи.

Това може да обхване и източните и централните части на САЩ, ако температурите на Земята се повишат с 3°C над прединдустриалните нива.

Жителите на Флорида, Ню Йорк, Хюстън и Чикаго ще трябва да издържат на опасни и задушаващи нива на влажност, докато екстремните горещини биха могли да доведат до опустошение сред жителите на части от Южна Америка и Австралия, според новото проучване на Пенсилванския държавен университет.

Хората могат да издържат само на толкова много жега, преди да се изложат на риск от сърдечен удар или топлинен удар.

Особено уязвими са възрастните хора, децата и хората със здравословни проблеми, но експертите се опасяват, че в условията на затоплящ се климат милиарди хора също могат да бъдат застрашени.

"Когато се затопли, хората се потят и към кожата им се изпомпва повече кръв, за да могат да поддържат температурата на тялото си, като губят топлина от околната среда", казва съавторът на изследването Лари Кени.

"При определени нива на топлина и влажност тези настройки вече не са достатъчни и температурата на тялото започва да се повишава. Това не е непосредствена заплаха, но изисква някаква форма на облекчение."

Ако хората не намерят начин да се охладят в рамките на няколко часа, това може да доведе до топлинно изтощение, топлинен удар и натоварване на сърдечносъдовата система, което може да доведе до инфаркт при уязвимите хора.

Рекордните горещини в САЩ, Европа и Китай това лято отново насочиха вниманието към това колко жега е прекалено голяма за хората.

Миналата година изследователи от Пенсилванския университет разкриха, че горната граница на температурата за безопасност на хората е много по-ниска, отколкото се смяташе първоначално. Досега се смяташе, че горната граница е 35°C .

В този момент човешкият организъм вече не би могъл да се охлажда чрез изпаряване на потта от повърхността на тялото, за да осигури стабилна температура на ядрото на тялото.

Последните изследвания обаче показват, че горната граница всъщност е 31°С при 100 % влажност или 38°С при 60 % влажност.

Ключовият момент, който трябва да се отбележи, е, че не става въпрос само за това, което показва термометърът. По-скоро става въпрос за комбинацията от топлина и влажност, известна като "температура на влажния термометър".

Тя е пряк показател за това, доколко потенето охлажда тялото, и се измерва, като към колбата на термометъра се прикрепи мокра кърпа.

В човешката история температури и влажност, които надхвърлят границите на човешките възможности, са регистрирани само няколко пъти - и то само за няколко часа. Това се е случило в Близкия изток и Югоизточна Азия, твърдят изследователите.

От началото на индустриалната революция - когато хората започват да изгарят изкопаеми горива в машините и заводите - температурите по света са се повишили с около 1°C.

За да се противопоставят на предизвиканото от човека изменение на климата, 196 държави подписаха Парижкото споразумение през 2015 г. в опит да ограничат повишаването на световната температура до 1,5°C над прединдустриалните нива.

Изследователите в новото проучване са моделирали увеличение на глобалната температура в диапазона между 1,5°C и 4°C - считано за най-лошия сценарий, при който затоплянето ще започне да се ускорява.

Тяхната цел е била да идентифицират областите на Земята, където затоплянето ще доведе до топлина и влажност, надхвърлящи човешките граници.

В някои части на Индия, Пакистан, Източен Китай и Африка на юг от Сахара жителите ще трябва да издържат на горещини с висока влажност, ако глобалното затопляне не бъде ограничено.

Те могат да бъдат особено опасни, тъй като това означава, че въздухът не може да абсорбира излишната влага, което от своя страна ограничава количеството пот, която се изпарява от човешкото тяло.

Според изследователите особено тревожно е, че много от районите, които ще бъдат най-силно засегнати, се намират в страни с ниски и средни доходи, които вероятно няма да имат достъп до климатици.

При най-лошия сценарий за повишаване на глобалните температури с 4°C пристанищният град Ал Худайда в Йемен, в който живеят над 700 000 души на Червено море, ще бъде почти необитаем.

Това е така, защото жителите ще трябва да издържат на температури, надвишаващи границите на човешката поносимост, през 300 дни от годината.

"Най-големият топлинен стрес ще се случи в региони, които не са богати и в които се очаква бързо нарастване на населението през следващите десетилетия", казва съавторът Матю Хубер от университета "Пърдю".

"Това е така, въпреки че тези страни генерират много по-малко емисии на парникови газове от богатите страни. В резултат на това милиарди бедни хора ще пострадат, а много от тях може да умрат. Но богатите държави също ще пострадат от тази жега, а в този взаимосвързан свят всеки може да очаква да бъде засегнат по някакъв начин."

Изследователите твърдят, че 3°C е най-добрата оценка за това колко ще се затопли Земята до 2100 г., ако не бъдат предприети действия за справяне с изменението на климата.

В цял свят официалните стратегии за адаптиране към климатичните условия се фокусират само върху температурата", каза съавторът Цинцин Конг.

"Но това изследване показва, че влажната топлина ще бъде много по-голяма заплаха от сухата топлина. Правителствата и политиците трябва да преоценят ефективността на стратегиите за намаляване на горещините, за да инвестират в програми, които ще се справят с най-големите опасности, с които хората ще се сблъскат".

Независимо от това колко ще се затопли планетата, изследователите твърдят, че хората винаги трябва да се пазят от екстремни горещини, дори ако те са под границата на човешката поносимост.

Горещините вече са метеорологичното явление, което убива най-много хора в Съединените щати - каза водещият автор Даниел Векелио, понастоящем постдокторант в Климатичния център на Университета "Джордж Мейсън" във Вирджиния.

Хората трябва да се грижат за себе си и за съседите си - особено за възрастните и болните - когато настъпят горещини.

Новото проучване е публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.