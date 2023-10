Тейлър Суифт счупи собствения си рекорд в Spotify

В деня на издаването на албума "1989 (Taylor Version)" Тейлър Суифт постави рекорд в Spotify, като стана изпълнителят с най-много стриймвания за един ден в историята на услугата.

Това беше обявено от Spotify чрез платформата X. В публикацията се казва, че „1989 (Taylor Version)“ е поставил рекорд за 2023 г. като най-слушания албум в Spotify за един ден досега през тази година.

Taylor Swift's '1989 Taylor's Version' Breaks Record to Artist With Most Streamed Album on Spotify in One Day https://t.co/Xim710ZBPH