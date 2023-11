Тейлър Суифт е големият победител на несъстоялите се Европейски награди на MTV

П евицата Тейлър Суифт, която водеше по номинации за отличията, е големият победител на несъстоялите се Европейски музикални награди на MTV, съобщи сайтът на "Билборд".

На 19 октомври - малко повече от две седмици преди насрочената дата за провеждането му в Париж, организаторите съобщиха, че шоуто за музикалните отличия тази година няма да се състои. Като причина за решението си те посочиха "нестабилността на световните събития".

Diamond Platinumz beats Asake and Burna Boy to be crowned Best African Act Award at the 2023 MTV European Music Awards.



He is the first African Artiste to win three MTV EMAs. He previously won two awards for Best African Act and Best Worldwide Act back in 2015. pic.twitter.com/D2fFbXurAK