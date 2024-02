Технологични гиганти инвестираха 675 млн. долара в робот

С тартъпът Figure AI набра 675 милиона долара с предварителна оценка от 2 милиарда долара, съобщи Mind.

Компанията разработва Figure 01 - хуманоиден робот, който ще може да извършва опасна работа вместо хората и да "реши проблема с недостига на работна ръка".

