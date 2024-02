“Рободог” в Космоса: Нови възможности за изследване на други светове

З а първи път в историята на кучетата-роботи и космическите пътувания четирикрак “рободог” е управляван от човек извън земната атмосфера. Само роботи с колела досега са били управлявани дистанционно от Космоса.

Тестът "Surface Avatar" (в буквален превод от английски ез. "Повърхностен аватар"-бел.ред.) се провежда през януари.

Астронавтът на Европейската космическа агенция (ESA) Маркъс Уанд управлява няколко различни роботизирани системи на Земята от Международната космическа станция (ISS), част от проект, който в крайна сметка цели да позволи на хората да контролират роботи на други планети и спътници като Луната или Марс, докато са в орбита около тях.

Robot Dog Controlled By Someone Not On Earth For The First Time In Historyhttps://t.co/OStx1uqbyu