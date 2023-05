Десет от най-великите спортисти от Древността, останали в историята

В Древна Гърция се е обръщало специално внимание на спорта и физическата форма. В края на краищата тази цивилизация е родила прочутите Олимпийски игри, които съществуват и до днес. Тези игри са събирали най-добрите състезатели от цяла Древна Гърция - от хвърляне на копие, бягане, надбягване с колесници, борба и хвърляне на диск. Игрите съществували в продължение на векове и през това време се появили много легендарни гръцки атлети, които извършили по-големи от живота подвизи, които почти никога не били надминати.

Ето някои от тях, чиито имена завинаги са останали в историята!

1. Да изпиташ съдбата на Мило от Кротон

Може би най-известното име сред всички древногръцки атлети е това на Мило от Кротон, живял през VI в. пр. Той е бил човек с голяма сила и безспорен шампион, спечелил през живота си шест олимпийски титли - една в детските си години за борба и още пет титли в зряла възраст.

Milo of kroton again, apparently this guy is everywhere pic.twitter.com/pQckdoaMck — Rob McConnell (@ldarob) August 23, 2017

По всичко личи, че е бил невероятно силен човек, който е извършвал подвизи, на които никой друг не е могъл да подражава. Дори през 40-те и 50-те си години Мило от Кротон е бил ненадминат силен мъж. Способностите му са описани подробно и той е предизвиквал много хора да се мерят със силата му. Например, той заставал върху смазан диск и никой не бил в състояние да го бутне от него.

Най-известен обаче е фактът, че той тренирал, като всеки ден носел на гърба си новородено теле. С нарастването на телето се увеличавала и силата на Мило, а когато тренировъчният му период приключвал, той носел четиригодишна крава.

Невероятната сила на Мило обаче ще се окаже неговата гибел. Смъртта му е толкова странна, че се превръща в легенда. Според разказите веднъж той срещнал селянин, който се опитвал да разцепи голям пън с помощта на чук и клинове. В желанието си да покаже още веднъж силата си, Мило предложил да го разцепи на две с голи ръце.

Селянинът разрешил и отишъл да донесе храна за почетния гост. Уви, Мило не могъл да разцепи пъна: той пъхнал пръсти в пукнатината, но двете половини бързо се счупили и ги хванали в капан. Неспособен да извади пръстите си, Мило бързо бил нападнат от двойка вълци. Неспособен да се защити, прочутият Мило от Кротон бил нахапан до смърт.

2. Леонид от Родос тича след титлата

Много векове след Мило от Кротон се състезава Леонид от Родос. Той е изключително известен бегач и е шампион на четири последователни олимпийски игри - от 164 до 152 г. пр. Един от последните атлети от златния олимпийски век, Леонид се славел с бързината си, както и с гъвкавостта си, която му позволила да спечели няколко титли в бягането

Всъщност Леонид бил безспорен шампион на три вида състезания и това му донесло титлата "Триастес" - Трибоец. Тези видове състезания били спринтовите стадиони и диаулоси, както и пистата за издръжливост хоплитодромос. За да спечели всички тях, Леонид трябвало да притежава издръжливост за спринта и мускулна сила за хоплитодромос - състезание, което се изпълнявало с бронзови доспехи и щит.

До 36-годишната си възраст Леонид се гордее с рекордните дванадесет индивидуални олимпийски победни венеца. Това било нечувано постижение в древния свят. И заради това бегачът бил изключително известен. И дори до днес, векове по-късно, той е смятан за един от най-добрите олимпийски спринтьори на всички времена.

3. Диагорас от Родос се боксира по пътя към славата

Някой спомена ли древногръцкия Роки Балбоа? Диагорас от Родос със сигурност се вписва в тази роля! Живял през V в. пр.н.е., Диагорас е далечен потомък на родоски благородници и изключително опитен олимпийски боксьор. През живота си той печели няколко важни титли, като всяка от тях увеличава изключителната му слава.

На Олимпийските игри е бил шампион два пъти, на Истмийските игри - четири пъти, на Немейските - два, а на Питийските - поне веднъж. Това е невероятен брой победи и титли за един спортист, което дава на Диагорас репутацията на най-добрия боксьор на древния свят.

Но Диагорас не се задоволява с това да бъде единственият шампион в семейството си. Той отдава голямо значение на рода си и така тримата му синове израстват, за да се изравнят с баща си и да го надминат. Най-големият и вторият му син били шампиони по борба и бокс, като през 448 г. пр. н. е. спечелили едновременно шампионски титли. За да покажат радостта си, те носели баща си Диагор на раменете си из стадиона.

Сцената останала символ на абсолютното щастие на един мъж в Древна Гърция - да постигнеш голяма слава, но все пак да бъдеш надминат от децата си. Третият и най-малък син на Диагорас бил още по-голям шампион, като спечелил не по-малко от 22 титли по бокс и борба.

4. Грешните движения на Астилос от Кротон

Живеещ през V в. пр.н.е., Астилос бил гордостта на Кротон. Той бил особено опитен спринтьор и спечелил три последователни олимпийски игри - от 488 до 480 г. пр. Състезавал се е в надпреварите на 200 и 400 метра (650 и 1300 фута) и приживе се е сдобил с голяма слава. И макар че подвизите му ще бъдат надминати в по-късните векове, за времето си той е един от най-прочутите бегачи. Веднъж дори спечелил трудното състезание hoplitodromos, което включвало преходи с щит и броня.

Excelled in three successive Olympic games.. Astylos of Croton is a legend ! #kine2400 pic.twitter.com/bVwIenXVwe — Alex C (@AlexC85427285) September 30, 2019

Въпреки това славата на Астилос внезапно се сринала. През 484 и 480 г. пр. н. е. той се съгласил да се включи в Олимпийските игри като почетен гражданин на Сиракуза, въпреки че бил от Кротон. Този радикален ход предизвиква гнева на жителите на Кротон, които бързо изгонват Астилос от родния му град и разрушават всички статуи, издигнати в негова чест. Къщата му била превърната в затвор - още един знак за гнева на Кротон. В крайна сметка Астилос умрял като самотен човек, чиито велики атлетически подвизи бързо били забравени.

5. Убийствената статуя на Теаген от Тасос

Ако Диагорас от Родос е бил древният Роки, то Теаген от Тасос със сигурност е бил Аполо Крийд! Живял около V в. пр.н.е., Теаген е бил човек, известен със своята бързина и голяма сила. Един от ранните му подвизи е да грабне голяма бронзова статуя от агората на Тасос и да я пренесе обратно от дома си. След време той се превръща в олимпийски атлет, отличен в бокса. Спечелил е безброй мачове и титли, като се твърди, че е спечелил до 1300 корони - невероятен брой. В една древна хроника се казва, че Теаген е спечелил 1406 боксови мача през живота си! Твърди се, че по време на много от тези мачове той е убивал противниците си благодарение на своята сила и упоритост.

Don't claim you know combat sports unless you were watching Theagenes of Thasos' legendary run of winning the boxing gold in the 480 BC Olympics, the pankration gold in the 479 BC and his other titles at many of the Panhellic games across many sports. pic.twitter.com/HXgy7LUqXz — SMESH (@SmeshJitsuOnly) April 3, 2021

Една от интересните легенди около него разказва, че дори статуята му е била боксьор. Голяма негова бронзова статуя била издигната в Тасос и бързо била поругана от негов върл противник. След това статуята паднала върху мъжа и го убила. Съдът съдил статуята за убийство, обявил я за виновна и я прогонил, като я хвърлил в морето!

6. Киниска от Спарта като първата жена олимпиец

Съществува широко разпространено погрешно схващане, че в древните олимпийски игри са участвали само мъже. Макар че по онова време мъжете са били мнозинството състезатели, в различни периоди от историята са се състезавали и свободно родени жени .

Hidden Women of History: Kyniska of Sparta, the First Female Olympian https://t.co/YliNVXxIEW — Greek Reporter (@GreekReporter) July 21, 2021

Една от най-известните жени олимпийци е принцеса Киниска от Спарта - дама, която се отличава с това, че е първата жена, спечелила на Олимпийски игри. Родена около 442 г. пр.н.е., тя е била знатна и богата спартанска принцеса . Като такава тя е имала всички предпоставки да се състезава. Киниска е обичала много конете и е притежавала много прекрасни екземпляри, които сама е тренирала. Съвсем естествено е тя да се състезава в надбягвания с колесници.

Това олимпийско състезание обаче било много опасно и често завършвало със смърт или нараняване. Така или иначе, Киниска или нейният отбор от колесничари се включили в състезанието. Те взели зашеметяваща победа на пистата със своята колесница с четири коня, затвърждавайки репутацията на Киниска като първата жена в цяла Древна Гърция, която отнема титлата.

И това не било достатъчно! Киниска се върнала няколко години по-късно и си осигурила още една победа. Славата и престижът ѝ били толкова големи, че в храма на Зевс в Олимпия била издигната нейна бронзова статуя - голяма привилегия за всеки.

7. Непобеденият Арчихион от Фигалия и трагичната му съдба

Панкратионът бил уникален спорт на Олимпийските игри. Той бил смесица от бокс и борба, с малко правила и свободно използване на краката и ставите. Повечето историци го сравняват със съвременния ММА, като го наричат почти идентичен. Така или иначе, панкратионът е бил труден спорт за състезание, но Арчихион от Фигалия все пак е бил един от безспорните му шампиони. И през 572 г., и през 568 г. пр.н.е.

Арчихион печели състезанието по панкратион на Олимпийските игри, с което си спечелва голяма слава. Той бил обожаван от народа. Уви, само четири години по-късно Арчихион умира, състезавайки се в спорта, с който е толкова известен. Това бил последният мач от състезанието и той защитавал трудно спечелените си титли. Съперникът му обаче го хванал за врата, като на практика го задушил. И все пак Арчихион не се предаде. Той изкълчва глезена (или пръста на крака) на противника си, но в същото време умира от задушаване. Противникът му не издържал на болката и едновременно с това се подчинил.

Това била истинска атлетическа трагедия. Възторжената тълпа провъзгласила трупа на Арчихион за победител в мача и състезанието. Атлетът по същество спечели титла в смъртта. Някои древни историци пишат, че причината, поради която не искал да се подчини, бил треньорът му, който крещял отстрани: "Каква благородна епитафия [би била]: "Той никога не е бил побеждаван в Олимпия". И наистина, Арчихион никога не бил победен. Голямата статуя, която го изобразява, е оцеляла до днес и сега се намира в музея на Олимпия.

8. Меланкомас от Кария, боксьорът, който не се боксира

Още един прочут олимпийски боксьор, Меланкомас от Кария, е бил много уникален спортист. Известно е, че той е бил много успешен боксьор, но е спечелил само една олимпийска титла - през 49 г. от н.е. Най-интересен за този атлет е неговият боен стил, който никой до този момент не е прилагал. Меланкомас е бил боксьор, който никога не е нанасял удари! Вместо това той блокирал и избягвал всички удари, които противниците му нанасяли, без да се провалят. И след известно време противникът изчерпвал силите и енергията си и трябвало да се подчини.

🏺Greek Fun Fact🏺

Melankomas of Caria was a championship boxer in the 207th Olympiad in 49 AD.

He was known for his good looks and superior athleticism.

Also well known for NEVER taking a hit or inflicting one. He simply dodged every attack until he wore out his opponent.

WOW! pic.twitter.com/u1TI970Edu — Andrew Mullins (@phinatic110) July 24, 2020

Така Меланкомас печелеше победите си. Дион от Пруса пише, че този боксьор е бил идеалният атлет и мъж, който никога не е бил удрян от противник, никога не е удрял противник и никога не е губил мач. Пише, че тайната на успеха му се криела в невероятната му издръжливост. Той е тренирал много повече от другите атлети и в резултат на това е имал несравнима издръжливост. Странен начин за победа, но щом е проработил.

9. Хиерон от Сиракуза, последният тиранин

Хиерон от Сиракуза определено не е запомнен с атлетическите си подвизи. Той е бил сиракузки тиранин, чието управление е белязано с много успешни ходове. По негово време властта на Сиракуза значително се увеличава. Той е запомнен най-вече като победител в битката при Кума през 474 г. пр.н.е., където побеждава етруските и спасява гърците от Кампания от тяхното господство. Той обаче бил и опитен атлет, който многократно се състезавал на Олимпийските игри - с голям успех.

Състезавал се е в надбягванията с едноколки и колесници. През 470 г. пр.н.е. спечелил състезанието в Делфи, а през 468 г. пр.н.е. - в Олимпия. Последната е най-голямата му победа, която затвърждава славата му, и в негова чест са написани много оди. Уви, само година след олимпийската си победа Хиерон умира. Скоро след това тиранията на Сиракуза приключила.

10. Тимаситей от Делфи, великият панкратист, който се бори за грешна кауза

Живял около 500 г. пр.н.е., Тимаситей от Делфи придобил голяма слава като превъзходен борец по панкратион. Панкратионът бил опасен, без съмнение, и изисквал голяма сила и ловкост - и двете качества Тимаситей притежавал в изобилие. Така той спечелил няколко титли, както на Олимпийските игри, така и на Питийските игри в Делфи. Славата и успехите му били толкова големи, че в Олимпия му била издигната бронзова статуя на победител.

Той обаче бил не само атлет, но и войник. Бил в свитата на атинския архонт Исагор и присъствал, когато архонтът превзел със сила Атинския акропол. Разгневени, атиняните на свой ред обсадили цитаделата и при това успели да пленят известния атлет Тимаситей. За съжаление, в гнева си те бързо го убиват, като по този начин слагат край на знаменитата му кариера на олимпийски панкратист.