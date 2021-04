Тази вечер всички погледи са към нея: Мария Бакалова

З а първи път българска актриса е номинирана за престижната Награда на филмовата академия на САЩ "Оскар".

Мария Бакалова получи номинация за поддържаща женска роля във филма "Борат 2" ("Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan").

С тази си роля Бакалова стана и първата българка, спечелила "Избора на критиците" и наградата на Националното общество на кинокритиците (САЩ).

Мария, в ролята на Тутар Сагдиев, бе номинирана и за редица други престижни награди, сред които "Златен глобус" и БАФТА.

Другите награди, които успя да вземе талантливата българка за ролята си на дъщерята на Борат, са на Лондонския кръг на кинокритиците и на Обществото на онлайн филмовите критици.

Освен международен успех, бургазлийката получи признание и в България, като й бе присъден почетен "Аскеер" за посланик на българското актьорско майсторство и международна изгряваща звезда. Престижната статуетка не се присъжда всяка година, а при специални случаи. Какъвто е случаят с Мария.

Тази вечер с трепет ще проследим 93-ите награди на Академия за кинематографично изкуство.

Мон Дьо: Триумфът на една българка, която пише история

Ще стискаме палци на талантливата Мария Бакалова, като се надяваме отново да ни накара да изпитаме огромна гордост и да заявим с радост, че освен номинирана за "Оскар", за първи път в историята българска актриса е спечелила в категорията "Най-добра поддържаща женска роля".

Какво ще се случи, тепърва предстои да разберем, но вече сме изключително горди от успехите на Мария Бакалова, която достигна най-високия връх в българската киноистория и оттук насетне оставя висока летва зад себе си, за следващите таланти, които ще се борят за тези висоти.

През това време нека си припомним някои от най-мотивиращите думи на бургазлийката:

"Българските думи ме правят най-щастлива, защото аз съм и винаги ще си остана българче."

"Човек винаги трябва да мечтае и да поема рискове."

"Ние, хората, всъщност имаме нужда един от друг, имаме нужда да обичаме и да бъдем обичани".

"Не би трябвало да има значение откъде идваш, а кой си и в какво вярваш".

"Човек може да падне, но ако скача, може и да полети".

"Процесът е най-важен. Какво ще се случи после, не е моя работа".

"Ако си отговорен и дисциплиниран, няма как да е трудно."

"Ако е писано да заслужиш това внимание, най-важното нещо, което трябва да изпиташ, е благодарност."

"Нужна е не просто вяра, а да си казваме "Трябва!".

"Цветовете правят живота."

"Приятелите са избраното семейство, което е възможно човек да създаде".

"България е красива. България е древна. България е силна. България е дом...."

