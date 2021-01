Мария Бакалова, дъщерята на Борат, с нов успех в САЩ

Б ългарката Мария Бакалова бе отличена с наградата за най-добра поддържаща женска роля за участието й във филма "Борат". Наградата се присъжда от Дружеството на кинокритиците в САЩ, които се смятат за индикация за предстоящите номинации за наградите "Оскар".

24-годишната Бакалова, която нашумя с ролята си на дъщерята на Борат, тази година спечели няколко награди и оглави класацията за най-търсените имена за 2020 г. във филмовата интернет енциклопедия iMDB. Авторитетното "Варайти" дори прогнозиравъзможна нейна победа за наградите "Златен глобус" и номинация за "Оскар".

#Borat2 star Maria Bakalova could emerge as the winner at the #GoldenGlobes. @AwardsCircuit predicts the nominees here: https://t.co/ktz0boVQkc pic.twitter.com/j3ZfA5V9Po