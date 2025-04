Тайните на успешния брак на Чарлз и Камила: Живеят разделени, но щастливи

К рал Чарлз и кралица Камила се подготвят да отпразнуват 20-ата си годишнина от сватбата следващата седмица.

А тайната на дълголетието на техния брак? Отделни домове.

Според бивш служител на двореца, монархът, на 76 години, и съпругата му, на 77, поддържат различни резиденции. Камила има свой любим дом в Уилтшър, докато Чарлз притежава множество кралски имоти, разположени в различни части на страната.

