Какво ще стане с Камила, ако крал Чарлз умре първи

К амила Паркър Боулс стана кралица-консорт на Великобритания след смъртта на кралица Елизабет II през 2022 г. На 6 май 2023 г. тя беше официално коронясана за кралица Камила заедно със съпруга ѝ, крал Чарлз III.

Но какво ще стане, ако кралят умре преди кралицата? Ще получи ли Камила нова титла, ще се променят ли задълженията ѝ към кралското семейство? Може ли тя да бъде регент? Отговорите на всички въпроси четете в следващите редове.

Камила и принц Чарлз се ожениха през 2005 г.

Въпреки че това я направи принцеса на Уелс, тя никога не е използвала тази титла от уважение към покойната първа съпруга на Чарлз – принцеса Даяна.

Преди смъртта си кралица Елизабет II писмено даде одобрението си Камила да бъде известна като кралица консорт, когато синът ѝ стане крал. Елизабет направи това в писмо през февруари 2022 г. В писмото се казва: „И когато след време синът ми Чарлз стане крал, знам, че вие ще окажете на него и съпругата му Камила същата подкрепа, която ми оказахте; и моето искрено желание е, когато дойде времето, Камила да бъде известна като кралица-консорт, тъй като тя продължава своята лоялна служба към нацията и Короната“, припомня сайтът Stars Insider.

VIDEO Londoners are divided over Queen Elizabeth II's announcement on her Platinum Jubilee that she wants Camilla, the wife of her heir Prince Charles, to ultimately be known as Queen Consort pic.twitter.com/b5I0C8qD3f

И така на 6 май 2023 г. Чарлз и Камила бяха коронясани за крал и кралица-консорт на Великобритания. Камила получи короната на кралица Мери.

Какви са настоящите задължения на Камила?

Бъкингамският дворец разкри, че: „Нейно Величество Кралицата (бивша Н.В. Височество херцогинята на Корнуол) подкрепя своя съпруг, бивш Принц на Уелс, сега Негово Величество Краля, при изпълнението на работата и задълженията му. Тя също така поема обществени ангажименти от името на благотворителните организации, които подкрепя“.

Ако крал Чарлз умре преди Камила, ще остане ли тя кралица?

Не, кралица Камила не е член на кралското семейство (кръвна линия Уиндзор) и не е включена в наследствената линия. Принц Уилям, най-големият син на Чарлз III, ще стане крал, а съпругата му Катрин - кралица-консорт. Ако Камила беше родена в кралското семейство и по права линия на наследяване, тя щеше да стане кралица и да има суверенна власт. Но това не е така.

Ако кралят почине, титлата на Камила ще бъде променена на вдовстваща кралица, титла, давана на овдовялата съпруга на крал. Така Камила ще носи същата титла като починалата кралица майка, която е била омъжена за Джордж VI и майка на кралица Елизабет II. Камила, като вдовстваща кралица, няма да притежава нищо от суверенините права на Чарлз, включително политическо и военно влияние или власт.

👑 Queen Camilla has been crowned.



She was seen adjusting her hair out of her face as she was crowned with Queen Mary's Crown.



She had earlier been anointed in public in a break with tradition.



Latest: https://t.co/SvPyMdzcVq pic.twitter.com/ClFOZOPnXh