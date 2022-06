Откриха гробница с детски останки от времето на ацтеките

М ексикански археолози откриха гробница с останките на четири деца от цивилизацията на ацтеките, предаде Ройтерс.

Находката е в сърцето на историческия център на столицата на Мексико. Смята се, че децата са били положени в гроба преди около пет века.

Специалистите от Националния институт по антропология и история на Мексико са открили скелетите на място, което според тях е използвано като традиционен дом с четири стаи между 1521 г. и 1620 г., в ранният колониален период в страната.

