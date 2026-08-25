Как да се събуждаме без аларма: Експеримент, който променя съня

П редставете си да се събуждате всяка сутрин преди алармата – свежи, отпочинали и без нужда от повторно натискане на бутона за дрямка. Всичко това е напълно възможно, ако просто научите тялото си да работи в синхрон със своя естествен биологичен часовник, съобщава BBC.

Журналистката Али Хиршлаг решава да проведе 7-дневен опит да се събужда естествено, без будилник. Поради стреса и възрастта (тя е над 40 г.) сутрините ѝ са замаяни и силно зависими от кафето. С помощта на сомнолози тя се опитва да пренастрои вътрешния си биологичен часовник.

„Осем часа е средната стойност, но за някои хора са достатъчни седем, докато други се нуждаят от девет“, обяснява д-р Ети Бен Симон от Лабораторията по иновации на съня към Университета в Тексас.

Основните стъпки към успешен сън:

Определяне на личния ритъм: За Али той се оказва от 23:30 ч. до 08:00 ч. (осем часа и половина)

Сутрешна светлина: Вдигане на щорите веднага след събуждане за подтискане на мелатонина и задействане на кортизола (хормона на бодростта).

Хладна спалня: Намаляване на температурата в стаята в 23:00 ч., за да се улесни спадът на телесната температура.

Борба с телефона: Автоматично блокиране на приложенията след 21:00 ч. и включване на черно-бял режим на екрана, за да не привлича вниманието.

Хранителен режим: Без алкохол (който разваля дълбокия сън) и вечеря поне 3 часа преди лягане.

Какви бяха резултатите?

Въпреки непредвидените спънки през седмицата (котки, ранен звънец на вратата и рожден ден), експериментът се оказва успешен. Още на четвъртия ден сутрешната замаяност изчезва. В края на седмицата тя започва да се събужда естествено около 08:00 ч., пълна с енергия.

Сънят не е ключ, който просто да щракнем – той изисква постоянство. Най-голяма роля за успешното събуждане изиграват фиксираният час за лягане и ограничаването на екраните вечер.