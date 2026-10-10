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Формулата „17 минути на ден“: Простото правило, което лекува съня, умората и метаболизма

Съвременният начин на живот ни държи на закрито средно 93% от времето, което носи скрит здравен данък, засягащ съня, енергията и метаболизма. Експерти обаче твърдят, че решението може да бъде просто – целенасочено прекарване на поне 17 минути на открито всеки ден

Надежда Неменски Надежда Неменски

10 октомври 2026, 13:24
Формулата „17 минути на ден“: Простото правило, което лекува съня, умората и метаболизма
Източник: iStock/GettyImages

С ъвременният начин на живот ни държи на закрито средно 93% от времето, което носи скрит здравен данък, засягащ съня, енергията и метаболизма. Експерти обаче твърдят, че решението може да бъде просто – целенасочено прекарване на поне 17 минути на открито всеки ден.

 

Според ново национално проучване на Nature & Health Alliance, в което участват изследователи от Тексаския университет A&M, почти половината американци прекарват по-малко от два часа на открито за цяла седмица. Този заседнал начин на живот на закрито има значителни, макар и често пренебрегвани, последици за здравето, които д-р Джон Ла Пума, лекар от Калифорния, нарича „вътрешна епидемия“ в своята книга по темата, както съобщава FOX News.

Нарушен биологичен часовник

Основен проблем е липсата на естествена светлина, която е от решаващо значение за настройването на вътрешния часовник на тялото, известен като циркаден ритъм. Според д-р Ла Пума, външната светлина е в пъти по-ярка от типичното вътрешно осветление и служи като мощен сигнал за организма. „Ако не настроите телесния си часовник, тялото ви не знае колко е часът и просто заспива, когато може, вместо навреме“, обяснява той.

Решението е да се прекарват около 10 минути на открито без слънчеви очила в рамките на първия час след събуждане. Това помага за синхронизиране на цикъла сън-бодърстване и подпомага естественото повишаване на мелатонина вечер, което е ключово за качествен сън и борба с хроничната умора.

Прегаряне и „ултрапреработено време“

Д-р Ла Пума въвежда термина „ултрапреработено време“, за да опише часовете, изгубени пред екрани, в скролване и други дигитални разсейвания, които не носят истинска почивка. Прекомерният престой на закрито често води до претоварване с експозиция на екрани, тъй като хората използват едни и същи устройства за работа, забавление и релаксация.

Към това се добавя и фактът, че на закрито сме „лишени от хоризонт“, тъй като рядко можем да видим на повече от 5 метра пред себе си. За борба с прегарянето той препоръчва на всеки час да се става и да се поглежда навън през прозореца за една минута. „Това отпуска очите ви, отпуска мускулите около слепоочията, намалява главоболието, подобрява енергията и намалява умората“, казва лекарят.

Мозъчна мъгла и качество на въздуха

Много хора усещат умствена замъгленост следобед, особено в лошо вентилирани помещения, където въглеродният диоксид може да се натрупа. Според д-р Ла Пума, нивата на CO₂ на закрито могат да надхвърлят 1000 части на милион, като някои изследвания свързват повишените нива с намалена когнитивна производителност. Данни на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA), цитирани в статията, показват, че концентрациите на някои замърсители могат да бъдат от два до пет пъти по-високи на закрито, отколкото на открито.

Излизането навън дава възможност на очите да се фокусират на по-големи разстояния, като същевременно осигурява почивка от потенциално застоялия въздух. Това не е просто усещане за лоша концентрация, а има биологична причина за това, обяснява д-р Ла Пума.

Метаболитни проблеми и коремни мазнини

Когато телесният часовник е извън синхрон, това може да наруши нормалния ритъм на кортизола в тялото. Кортизолът, често наричан хормон на стреса, естествено се покачва и спада през деня. Според д-р Ла Пума, нарушената активност на кортизола е свързана с по-голямо натрупване на коремни и висцерални мазнини.

„Начинът да подобрите метаболизма си е да получавате дневна светлина в точното време, на точното място и за правилната продължителност – особено рано сутрин“, съветва той. Това осигурява нужния сутрешен тласък на кортизол, който ни помага да се събудим, след което нивата му спадат по подходящ начин през деня.

За да се противодейства на тези четири основни риска, д-р Ла Пума препоръчва „минимална ефективна доза“ от 17 минути целенасочено време на открито на ден, прекарано в „синьо или зелено пространство“. „Можете да превърнете тези минути в лекарство“, заключава той.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: FOX News    
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