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Откриха фазата на съня, която спасява мозъка от деменция

Добрият нощен сън е жизненоважен за здравето и правилното функциониране на тялото ни

26 юни 2026, 06:49
Откриха фазата на съня, която спасява мозъка от деменция
Източник: Istock

У чени откриха фазата на съня, която намалява риска от деменция, съобщи „Сайънс алърт“, като се позова на публикация в JAMA Neurology.

Добрият нощен сън е жизненоважен за здравето и правилното функциониране на тялото ни. Значението му обаче се простира много по-далеч, отколкото се предполага, изтъкват учените.

Според изследванията с напредването на възрастта рискът от развитие на деменция нараства, ако не си набавяте достатъчно дълбок (бавновълнов) сън. Проучване установява, че при хората над 60 години вероятността от поява на деменция скача с 27 процента, ако губят само по 1 процент от този дълбок сън всяка година.

Дълбокият сън е третият етап от 90-минутния най-важен цикъл на съня при човека и продължава между 20 и 40 минути. Това е фазата, която носи най-пълноценна почивка – тогава мозъчните вълни и сърдечният ритъм се забавят, а кръвното налягане спада. Дълбокият сън също така укрепва мускулите, костите и имунната ни система, като същевременно подготвя мозъка да усвоява нова информация.

„Бавновълновият или дълбокият сън подпомага застаряващия мозък по много начини. Знаем, че сънят засилва извеждането на метаболитните отпадъци от мозъка, включително като улеснява прочистването от протеини, които се натрупват при болестта на Алцхаймер“, обяснява неврологът Матю Пейс от университета „Монаш“ в Австралия.

„Досега обаче не бяхме сигурни каква точно е ролята на дълбокия сън за развитието на деменцията. Нашите открития показват, че загубата на тази фаза може да бъде рисков фактор, който подлежи на промяна и контрол“, добавя той.

Пейс и неговите колеги от Австралия, Канада и САЩ изследват 346 участници във Фрамингамското изследване на сърцето (Framingham Heart Study). Те са преминали през две изследвания на съня – първото между 1995 и 1998 г., а второто между 2001 и 2003 г., с период от средно пет години между двата теста.

Тази група от хора, при които няма регистрирани данни за деменция по време на изследванията през 2001–2003 г. и които са били на възраст над 60 години през 2020 г., дава възможност на изследователите да проучат връзката между двата фактора във времето. Те сравняват данните от двете задълбочени полисомнографски изследвания на съня, след което проследяват появата на деменция сред участниците до 2018 г.

„Използвахме тези данни, за да проверим как се променя дълбокият сън с напредването на възрастта и дали промените в процента на бавновълновия сън са свързани с риска от развиване на деменция на по-късен етап от живота – до 17 години по-късно“, казва Пейс.

По време на 17-годишното проследяване сред участниците са регистрирани 52 случая на деменция. Нивата на дълбок сън, отчетени при изследванията, също са анализирани за евентуална връзка с тези случаи. Като цяло е установено, че продължителността на дълбокия сън намалява след 60-годишна възраст, като тази загуба достига своя пик между 75 и 80 години, след което се стабилизира.

Сравнявайки първото и второто изследване на съня на участниците, учените откриват връзка между всеки процент спад на дълбокия сън на година и 27 процента по-висок риск от развитие на деменция. Този риск нараства до 32 процента, когато изследователите се фокусират конкретно върху болестта на Алцхаймер – най-честата форма на деменция.

Фрамингамското изследване на сърцето измерва множество здравни показатели във времето, включително свиването на обема на хипокампуса – ранен признак за Алцхаймер – и общите фактори, допринасящи за сърдечносъдови заболявания. Ниските нива на дълбок сън са свързани с по-висок риск от сърдечносъдови проблеми, прием на лекарства, които могат да повлияят на съня, както и с наличието на гена APOE ε4, който е обвързан с болестта на Алцхаймер.

„Установихме, че генетичният рисков фактор за болестта на Алцхаймер е свързан с ускорен спад на дълбокия сън, но това не важи за обема на мозъка“, пояснява Пейс. 

Въпреки че тези връзки са ясни, авторите отбелязват, че този тип проучване не доказва категорично, че липсата на дълбок сън причинява деменция. Напълно възможно е процесите в мозъка, свързани с деменцията, да са причина за загубата на сън. За пълното разбиране на тези фактори са необходими още изследвания, смятат учените.

Междувременно обаче със сигурност можем да дадем приоритет на пълноценния сън – той е важен за много повече неща от простото укрепване на паметта ни. Съществуват дори конкретни стъпки, които можете да предприемете, за да увеличите шансовете си за повече часове от този толкова ценен дълбок сън, казват учените.

Източник: БТА/Марина Чертова    
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