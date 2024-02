Тайната на китовете: Как пеят и огласят океана

У чени смятат, че са успели да открият на какво се дължи умението на китовете да пеят достатъчно силно, за да могат песните им да се разпространяват в океана, предадоха осведомителните агенции.

Досега механизмите за това бяха загадка.

Изследователи от университета на Южна Дания твърдят, че са успели да разкрият тайната и тя се дължи на специална гласова кутия - нещо, което не е наблюдавано при други животни.

Експертите обясняват, че откритието, макар и основано на твърде малко данни, за да бъде окончателно, ще насочи бъдещите изследвания към начина, по който китовете общуват, отбелязва Асошиейтед прес.

