В очакване на смъртта: Кит спасява живота на учен, нападнат от тигрова акула

"Знаех, че има вероятност да бъда убита". Това разказва Нан Хаузер, учен, който изследва морските обитатели пред BBC Earth.

Хаузер си спомня за необичайна и шокираща среща между нея, гърбатия кит и тигровата акула.

Хаузер разказва, че близката ѝ среща с морските гиганти била изключително стресираща и страшна. По време на снимките на остров Раротонга, който се намира в Тихия океан, Хаузер се насочва към два гърбати кита.

Китовете, за които често се смята, че са нежни гиганти, са изключително опасни животни, чиито перки са покрити с остри като бръснач люспи.

Хаузер разказва, че по време на снимките я е било страх за живота ѝ. Тя посочва пред BBC, че гърбатият кит изпръсквал вода, като това я поставило в капан. Въпреки че Хаузер изследва морските обитатели, поведението на гърбатия кит и се сторило необичайно.

“В далечината видях две същества, които приличаха на китове. Единият движеше опашката си енергично. Вторият кит се движеше по особен начин - гръдните му перки бяха прибрани, а опашката му се движеше настрани, вместо нагоре-надолу”, обяснява Нан Хаузер.

Хаузер разказва, че когато животните се доближили до нея, тя осъзнала, че това не са китове, а големи тигрови акули.

"Прекарала съм целия си живот под водата и съм виждала много тигрови акули. Но тази беше с размерите на камион. Това беше огромна тигрова акула и идваше право към мен", казва тя.

