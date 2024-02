Имат ли китовете традиции?

У чените многократно са виждали група клюнести китове (Berardius bairdii) да се забавляват в плитките води около Командорските острови, на границата между Тихия океан и Берингово море. Странно, нали? Клюнестите китове на Бейрд, както всички клюнести китове, са дълбоководни видове.

И все пак между 2008 г. и 2019 г. екип, ръководен от морския учен Олга Филатова и Иван Федутин от Университета на Южна Дания, забелязаха групата китове да се появяват всяка година във води, по-плитки от 300 метра.

*Видеото е архивно

„Това не е характерно за този вид“, казва Филатова.

Клюнестите китове са сред най-мистериозните и неуловими от всички китоподобни, които населяват нашите океани. Те са склонни да живеят в едни от най-негостоприемните среди за хората на планетата и се гмуркат дълбоко: клюнестите китове на Бейрд се гмуркат на дълбочина до 3000 метра в търсене на плячка, в студените и тъмни води на батиалната зона.

