Таблица изчислява колко дълго ще живее вашата котка

К азват, че котките имат девет живота.

Но сега собствениците могат да разберат колко точно още ще живее домашният им любимец.

За първи път изследователи са изготвили "таблици на живота" за котките в Обединеното кралство, които могат да оценят оставащата продължителност на живота на различните породи.

За тази цел екип от Кралския ветеринарен колеж (RVC) в Лондон заедно с изследователи от Националния университет Чунг Хсинг в Тайван анализира записи от 7 396 котки в Обединеното кралство, починали между януари 2019 г. и март 2021 г.

След това резултатите са разбити по породи и пол и са представени в таблици за продължителността на живота.

Анализът показа, че общата средна продължителност на живота на котките в Обединеното кралство, считано от момента на раждането им, е 11,7 години.

Изследователите установяват също, че женските котки се очаква да живеят с 1,33 години по-дълго от мъжките.

Най-голяма продължителност на живота имат породата бирман - 14,4 години, следвани от кръстоските - 11,9 години, и сиамките - 11,7 години.

В същото време котките от породата сфинкс са имали най-кратка продължителност на живота - само 6,8 години.

Авторите на изследването уточняват, че домашните късокосмести котки - най-популярната порода в Обединеното кралство - са били класифицирани като "кръстосани" за целите на проучването и следователно имат продължителност на живота от почти 12 години.

Екипът казва, че тази информация за оставащия очакван живот може да се използва за котки на всякаква възраст и може да помогне например на бъдещите собственици и центровете за повторно настаняване на котки да предвидят колко дълго може да живее дадена котка.

Те също така заявиха, че техните открития представляват "голяма стъпка напред" в разбирането на продължителността на живота на домашните котки и могат да помогнат на собствениците и ветеринарните лекари при вземането на решения за лечение.

