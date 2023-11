Котките имат близо 300 изражения на лицето

К отките могат да използват стотици изражения на лицето, за да общуват, разкрива ново проучване.

В продължение на една година изследователите описаха общо 276 различни изражения на лицата на 50 котки, живеещи в котешко кафене в Лос Анджелис. Лицата на котките варираха от игриво до агресивно, според проучването, публикувано на 18 октомври в списанието Behavioural Processes.

Това е едно от първите проучвания, което прави дълбоко изследване на начините, по които котките общуват отвъд очевидното мъркане и мяукане.

Изражението на лицето при кучета, шимпанзета и хора е добре проучено, разкривайки, че хората имат 44 изражения на лицето, кучетата имат 27, а шимпанзетата имат цели 357.

Но имаше малко изследвания върху изразителността на котките.

„Литературата по темата е изключително оскъдна и много от проучванията се фокусират само върху връзката между котките и хората в последните 10 000 години опитомяване“, каза съавторът на изследването Британи Флоркевич, асистент по психология в Lyon College в Арканзас.

„В котешкото кафене успяхме да документираме спонтанните взаимодействия между котките и да запишем израженията на лицата им.“

