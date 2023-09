Със звук на шофара: Как посрещат най-големия еврейски религиозен празник

Й ом Кипур е най-големият еврейски религиозен празник с вековни ритуали, запазени и до днес. Свързва се с изповядването на греховете, пречистването, прошката и неразривната връзка с Господ, пише Deutsche Welle .

Йом Кипур или Йом ха-Кипурим се празнува на 14-ия ден от еврейския календарен месец Тишри. По Григорианския календар той се пада през септември или през октомври. Според еврейския календар празникът е на десетия ден след началото на Новата година и новогодишния празник Рош Хашана. Дните между еврейската Нова година и Йом Кипур са предназначени за размисъл и покаяние. Евреите изповядват греховете си и молят Бога за помирение. Това е и време за уреждане на отношенията с близките и за разрешаване на конфликтите.

Религиозният произход на Йом Кипур

Според библейските предания 40 дни след като евреите получили Тората (най-важната свещена книга на юдаизма) на Синайската планина, те били избрани за Божи народ. През тези 40 дни те нарушили божията заповед "Да нямаш други богове освен мен", покланяйки се на един Златен телец и извършвайки така идолопоклонство.

От религиозна гледна точка Йом Кипур бележи деня, в който Бог прощава на еврейския народ "греха на Златния телец". Мойсей моли Бога да не унищожава неговия народ - евреите. Бог им прощава на 10-и Тишри. Според преданията в Деня на изкуплението един козел бивал натоварен с греховете на еврейския народ и изпращан в пустинята.

Терминът "жертвен козел" или "жертвен агнец" се е запазил в модифицирана форма и до днес. С този израз се обозначава човек, който няма вина, но другите го смятат за отговорен за предполагаеми прегрешения или неприятни събития.

Йом Кипур символично се свързва с изповядването на греховете, пречистването, прошката и неразривната връзка с Господ.

#YomKippur, also known as the Day of Atonement, is a time when we pause, reflect, and seek to mend the fractures in our souls and relationships.🕊️ This day serves as a reminder that forgiveness is not just an act of grace but a path to healing.🤲🏽 pic.twitter.com/Wkwgzv2K65