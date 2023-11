Съпругата на "убиеца от Гилго" се появи усмихната в съда

О тчуждената съпруга на предполагаемия сериен убиец от Гилго Бийч Рекс Хойерман беше усмихната в съда, когато видя обвинения в множество убийства свой съпруг.

59-годишната Аса Елеруп беше в съда, за да провери сама дали има доказателства, които да показват, че съпругът ѝ е виновен за зверствата, в които е обвинен.

Елеръп пристигна на делото около 9 часа сутринта и влезе с адвокатския си екип в съдебната палата. Щом влезе, Аса Елеруп се усмихна на съпруга си. След края на делото тя напусна без коментар и беше откарана с бял джип.

Следващата дата за съдебно заседание на Хойерман е насрочена за 6 февруари 2024 г.

Миналата седмица също беше разкрито, че Елеруп е посетила Хойерман в затвора, за първи път от ареста му през юли. Тя прекара един час с него миналата сряда, седмица преди явяването му в съда.

