Проучване доказа, че растенията също крещят

А ко нараниш растение, то крещи.

Е, донякъде. Не по същия начин, по който вие или аз бихме могли да крещим. По-скоро те издават пукащи или щракащи звуци с ултразвукови честоти извън обхвата на човешкия слух, които се увеличават, когато растението е стресирано.

Според проучване, публикувано през 2023 г., това може да е един от начините, по които растенията съобщават на околния свят за своето страдание.

"Дори в тихо поле всъщност има звуци, които не чуваме, и тези звуци носят информация. Има животни, които могат да чуят тези звуци, така че има вероятност да се случва много акустично взаимодействие", казва еволюционният биолог Лилах Хадани от университета в Тел Авив, Израел.

"Растенията взаимодействат с насекоми и други животни през цялото време и много от тези организми използват звук за комуникация, така че би било много неоптимално за растенията да не използват звук изобщо", още споделя Хадани.

