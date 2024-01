Учени откриха десетки непознати за науката видове растения и гъби

О т подземна "гора" до впечатляващи орхидеи - британски учени от Кралските ботанически градини в Кю са открили 74 нови растения и 15 вида гъби през 2023 г., съобщи Би Би Си.

Много от загадъчните видове са открити на необичайни места, като например на върха на вулкан или полепнали по скалите на Антарктида.

Новите находки се нуждаят от незабавна защита и поне една от тях вероятно вече е загубена, казват учените. Около три четвърти от неописаните растения са застрашени от изчезване.

A possible meat-eating plant and Antarctic fungi were just two of the discoveries scientists at Kew Gardens discovered last year.https://t.co/4ie2yslTg3