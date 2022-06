Съдят "Парамаунт" заради "Топ Гън: Маверик"

С емейството на автора, чиято статия вдъхновява филма "Топ Гън" (1986) с Том Круз, заведе дело срещу "Парамаунт" за нарушаване на авторските права върху тазгодишното продължение на блокбастъра "Топ Гън: Маверик", предаде Ройтерс.

Според жалбата, подадена във федералния съд в Лос Анджелис, подразделението "Парамаунт глоубъл" е пропуснало да придобие отново правата върху статията "Топ Гънс" ("Top Guns") на Ехуд Йонай от 1983 г. от семейството му, преди да пусне "производното" продължение.

Holy Smokes! ‘Top Gun: Maverick’ Flies Higher Than Expected With $90 Million in Second Weekend https://t.co/XHkJQJpCpv

Шош Йонай и Ювал Йонай, които живеят в Израел и са съответно вдовица и син на Ехуд, твърдят, че "Парамаунт" умишлено са пренебрегнали факта, че авторското право се е върнало при тях през януари 2020 г., отнасяйки се с пренебрежение към федералния закон за авторските права.

От "Парамаунт" не са отговорили на молбите за коментар.

Ищците ще търсят по съдебен път обезщетение, размерът на което не се разкрива, включително някои печалби от "Топ Гън: Маверик", и ще се опитат да издействат забрана за "Парамаунт" да разпространява филма или други продължения.

"Топ Гън: Маверик" е най-големият касов хит тази година с приходи от 291 милиона долара в Северна Америка и 548,6 милиона долара в световен мащаб през първите 10 дни от излизането му на екран.

Според иска "Парамаунт" са получили ексклузивни права за филмиране на статията "Топ Гънс" ("Top Guns"), публикувана в изданието от май 1983 г. на сп. "Калифорния", преди да заснемат оригинала от 1986 г., и дори са признали авторството.

Семейство Йонай казват, че са изпратили на "Парамаунт" писмо за прекратяване и отказ на 11 май. В отговора си обаче компанията отрича, че "Топ Гън: Маверик" произлиза от статията от 1983 г.

The writer of the magazine story that inspired the original "Top Gun" movie, says Paramount lost its rights to the franchise in 2018 and released the blockbuster sequel "Maverick" without permission https://t.co/ONNkohhjpZ