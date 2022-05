Любопитни факти за "Toп Гън", които не знаехте

С лед 35 години, хитовата лента „Топ Гън“, която е любим филм на няколко поколения от цял свят, се завръща, Това, разбира се, е повод да научим повече за емблематични актьори, които са взели участие, интересни случки и цитати. Нека се върнем към Маверик и екипажа, но преди това, защо не преразгледаме класиката от 80-те?

Том Круз - все така секси, но по-улегнал в продължението на "Топ Гън“

Нека научим малко повече за първата част на филма, което ще засили вълнението за „Top Gun: Maverick“:

1.Одобрение на Пентагона

Пентагонът има важна роля в продукцията. Съобщава се, че от институцията са искали Военноморските сили да бъдат представени в положителна светлина и не са искали определени сцени да бъдат включени, за да не рефлектират лошо върху стандартната военна практика.

2. Хит в кариерата на Килмър

Килмър всъщност не искал да участва в „Top Gun“, но бил принуден поради договорни задължения. Това се превърнало в една от най-големите роли в цялата му кариера.

3. Трудна задача

