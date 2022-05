Том Круз - все така секси, но по-улегнал в продължението на "Топ Гън“

Т ом Круз демонстрира супер форма, но и някои изненадващи разлики от първата си изява в ролята на горещ пилот от флота във филм, в който липсва постепенното напрежение на оригинала от 80-те години.

В първия "Топ Гън" от 1986 г. - тази класика от времето на Студената война - пилотът на изтребител от американските военноморски сили лейтенант Пийт "Маверик" Мичъл е обвинен, че позволява на егото си да надделее заради неустоимия външен вид. В продължението на филма Маверик, изигран от Том Круз, изненадва с абсолютно запазена физическа форма, като в началната сцена безразсъдно изпробва колосален стелт изтребител със скорост от 10 маха, противно на заповедите на гръмогласния офицер на земята (в ролята Ед Харис), който е принуден да признае, че той "има топки".

