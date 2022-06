Съд в Ню Йорк: Слоницата Хепи не е личност

Н ай-висшият съд на Ню Йорк отхвърли искането за освобождаването на слоницата Хепи от зоопарка в Бронкс, като постанови, че тя не отговаря на определението за "личност", незаконно затворена, предаде Асошиейтед прес.

Решението на щатския Апелативен съд, взето с 5 на 2 гласа, потвърждава по-ранно такова и означава, че Хепи няма да бъде освободена чрез процедурата Хабеас корпус, която е начин хората да оспорят незаконно задържане.

‘Happy, as a nonhuman animal, does not have a legally cognizable right to be at liberty under New York law,’ wrote Chief Judge Janet DiFiore after denying personhood to Happy the elephant at the Bronx Zoo https://t.co/57A11wtI78 pic.twitter.com/zlurhFYLrd