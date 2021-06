Слон тършува в кухнята на семейство (ВИДЕО)

Г ледката на слон, който тършува в кухнята, не е кой знае какъв шок за тайландско семейство, тъй като то вече е свикнало с посещенията му, предаде Франс прес.

"Слонът пак е дошъл да готви", гласи ироничният коментар на Китичай Будчан към видео във "Фейсбук", показващо как едрият бозайник си ровичка с хобота в неговата кухня.

Вероятно подтикнато от нощен глад, масивното животно успява да провре главата си в кухнята на Будчан, за да търси храна. В един момент се вижда как слонът вдига найлонова торбичка, пълна с течност, поглежда я за кратко, след което я поставя в устата си, преди видеото да бъде изрязано.

This is not that uncommon in Thailand (I've been in a house while this was happening, it's scary as hell), unfortunately. This is why we're studying the relationship between elephant and human behavior there, and why the conflict is such a major concern. photo: R. Phungprasopporn pic.twitter.com/9Wgj3plP5x