Н якои сравниха времето, в което живеем, със световна война. Говори се за Ковид-19 като за невидим враг, срещу когото е трудно да се борим. Това неизменно поражда тревожни чувства. Но надеждата никога не угасва! И мисълта за светлото бъдеще разсейва мрачните мисли.

Обърнахме се към творчеството на двама автори, които черпят вдъхновението си от двете световни войни и успяват да създадат непреходни произведения за силата на човешкия дух.

Как Първата световна война вдъхнови "Властелинът на пръстените"

Единият от тях е Дж. Р.Р. Толкин, а другият - К.С. Луис.

Следващите цитати са от "Властелинът на пръстените" и "Хрониките на Нарния".

Надяваме се да намерите утеха и упование в мъдрите им слова.

"Властелинът на пръстените":

"Има неща, които е по-добре да приемеш, отколкото да отхвърлиш, дори ако краят може да бъде мрачен" – Арагорн

"Не! — каза Леголас. — Уви за всички нас! И за всички, що бродят по света през тия сетни дни. Такава е съдбата — да намираш и да губиш, както изглежда на ония, чийто кораб се носи по бързея. Но за мене ти си благословен, Гимли, сине на Глоин — ти доброволно страдаш от загубата, а би могъл да решиш и другояче. Но не изостави другарите си и една от малките ти награди е, че паметта за Лотлориен ще остане завинаги ясна и неопетнена в сърцето ти, не ще избледнее, нито ще повехне".

"Лош е вятърът, щом никому не носи полза, винаги съм го казвал. Но всичко е добро, щом свършва добре"

"Светът наистина е пълен със заплахи и има безброй мрачни места, но все още са останали много красоти и макар че във всички страни обичта е примесена със скръб, може би от това тя става още по-велика. Някои от нас пеят, че Сянката ще се оттегли и пак ще настъпи мир. Ала аз не вярвам, че светът край нас отново ще бъде както в древни времена, че слънцето ще грее както преди".

"Делото, което никога не е започнато, е онова, което отнема най-много време, за да бъде завършено".

Аз мисля, седна край жарта,

за минали неща,

за пеперуди и поля

в отколешни лета;

за листа жълт, за скрежа бял

в септември отлетял,

с мъгли сребристи и ветрец

косата ми развял.

"Предпочитам да споделя един живот с теб, отколкото да посрещна безсмъртието сама".

