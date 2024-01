Отказът от алкохол може да намали риска от рак

А ко едно от новогодишните ви решения е да останете трезви, учените от Международната агенция за изследване на рака (IARC) към Световната здравна организация (СЗО) имат добри новини за вас: отказът от алкохол или дори само намаляването на алкохола може да намали риска от някои видове рак, предаде IFL Science.

Вече има доказателства, че консумацията на алкохол може да повиши риска от някои видове рак. Според оценки на СЗО над 740 000 случая на рак в света през 2020 г. са били причинени от употребата на алкохол. Но, както казва авторът на доклада Фархад Ислами пред STAT News, "ние знаем, какво ще стане, ако хората спрат да пият".

Ислами е част от група от 15 учени, които изследват въздействието на намаляването или спирането на консумацията на алкохол върху риска от рак, като в продължение на четири месеца преглеждат над 90 публикувани проучвания. На базата на тези данни екипът открива, че има достатъчно доказателства, които сочат, че намаляването на алкохола може да бъде свързано с намален риск от рак на устната кухина и хранопровода. Съществуват и ограничени доказателства за намаляване на риска от рак на ларинкса, колоректалния рак и рака на гърдата.

Fortunately I am too old for that #DryJanuary "current thing". My life, my choices, my wisdom.😉



(Pic by https://t.co/pZIIV7uUY2) pic.twitter.com/xO9eF5apDp