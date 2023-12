П осетителите на италианските планински курорти може би не знаят, че поръчвайки си класическо бомбардино те заемат страна в едно от най-дългогодишните кулинарни съперничества в Италия

Излезте на пистите в Кортина, Вал Гардена или Мотолино и бързо ще се запознаете с един от най-емблематичните зимни коктейли в Италия: бомбардино.

Изобретен през 1972 г. от Алдо Дел Бо, управител на ски лифта в Ливиньо, бомбардино е смес от уиски или бренди с горещ забайоне, италианската версия на яйчен ликьор, като се завършва с разбита сметана. Това е идеалната напитка, с която да се стоплите след ден на каране на ски – „едно малко удоволствие“, по думите на един италиански писател, „с ободряваща сила“.

Но посетителите на италианските планински курорти може да не знаят, че с всяка поръчка на този вече класически коктейл, те вземат страна в едно от най-дългогодишните кулинарни съперничества на Италия – такова, което датира отвъд основаването на самата страна и се вплита в историята си фалшив готвач от XIX-ти век, австрийския императорски двор и измръзналите войници от Първата световна война.

Ключовата съставка на бомбардино, забайоне, е по-стара от всеки от споменатите участници в историята. Рецептите за италиански яйчен ликьор – смес от яйца, захар и подсилено вино – датират от 1533 г., когато се сервирал ледено студен в двора на Катрин де Медичи.

Според една легенда, тези стари рецепти намират своя произход в търсенето на обилна (и пиянска) напитка, която се използвала като заместител на храната за войниците на наемника от XV-ти век, капитан Зван Баджун (Zvàn Bajòun), чието име послужило за вдъхновение за думата забайоне (zabaione). По-вероятна е обаче една по-проста история - напитката била изобретена в Торино в чест на светеца-покровител на сладкарите, Свети Пасхал Байлон, някъде през XVI-ти век.

Но за да направите бомбардино правилно, не всеки яйчен ликьор ще ви свърши работа. От създаването си на ски пистите, традиционната рецепта изисква много специфичен вид забайоне: VOV. И именно с VOV започнала историята на италианската война за яйчения ликьор – вековна битка за изясняване на рецептата за една от най-емблематичните зимни напитки в страната.

VOV води началото си от средновековния университетски град Падуа, на около 50 км. от Венеция. Известна със своята ботаническа градина – първата в света – Падуа отдавна е място на кулинарни и медицински иновации. С настъпването на индустриалната революция в Италия тази репутация само се засилила.

„Падуа бил град, затворен в стените си от XVI-ти век“, каза Симоне Марзари, изследовател, помогнал за написването на Il CYNAR e I suoi Fratelli (Синяр и неговите братя), история на компанията, която някога произвеждала VOV. „Изведнъж станал невероятен хит и започнали да се отварят много барове и сладкарници.“

Сред тях била семейната бакалия на Джовани Батиста Пециол, който напуснал Венеция, за да се установи в Падуа в началото на 1840 г. с брат си Джузепе. Отваряйки два малки магазина за хранителни стоки в центъра на града, Джовани скоро надминал брат си с домашно приготвеното тороне - класическа италианска сладкарска закуска от нуга и ядки.

Според легендата на компанията VOV, докато произвеждал torrone, Джовани внезапно бил обзет от вдъхновение. Нугата изисквала само белтъци, но много, така че Джовани се нуждаел от начин да се отърве стотици оставащи жълтъци. В момент на провидение той решил да бутилира и пусне на пазара собственото си забайоне, превръщайки се в първия търговски производител на венецианския специалитет.

Първоначално той нарекъл напитката си „Бенедиктинско забайоне“, залагайки на добре известната репутация на монасите за изработването на експерименталните алкохолни напитки. Но скоро той решил, че му е нужно по-просто име - вдъхновено от венецианската дума за яйца, "vovi" той го нарекъл „VOV“.

От момента, в който се появил за първи път през 1845 г., VOV бил сензация. Находчиво пуснат на пазара от дъщерята на Джовани, Мария, като здравословна напитка с възстановяващи свойства, той бил достатъчно популярна напитка, за да привлече вниманието на управляващите ерцхерцози на Австро-Унгария, които решили да дадат своя печат на сместа.

До Първата световна война репутацията на VOV като здравословна напитка станала толкова устойчива, че се предписвала на войниците с одобрението на Червения кръст. Тази и версия с добавен шоколад за допълнителен тласък, която не била VOV, а VAV: акроним на vino alimento vigoroso или „енергично хранително вино“ - заместител на хранене за бойци, точно както било във времената на Зван Баджун.

