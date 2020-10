Стряскащата семейна история на Марая Кери

50-годишната певица Марая Кери разкри в интервю за Опра Уинфри травматични случаи с роднините си, включително как по-голямата й сестра се опитала да я продаде на сутеньор, когато Марая била на 12 години.

Опра дори почете откъси от мемоарите на певицата "Смисълът на живота за Марая Кери", която трябва излезе скоро и се очаква да предизвика бурни реакции

"Когато бяха на 12 години, моята сестра ме надруса с валиум, предложи ми кокаин, нанесе ми изгаряния от трета степен и се опита да ме продаде на сутеньор", написа Кери в мемоарите си.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ МАРАЯ КЕРИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

В самото интервю певицата сподели каква, според нея, е причината за сложните й отношения със сестра и брат й.

"Ние дори не се познаваме като хората. Ние не раснахме заедно. Те имаха свой живот, а когато аз се появих на бял свят те вече бяха развалени. (Марая е най-малкото дете в семейството, брат й Морисън е на 60 години, а сестра й Елисън на 57 години). Буквално се чувствах като аутсайдер в собственото си семейство. Те имаха опит на израстване с тъмнокож баща и бяла майка, а аз живеех предимно с майка си (родителите на Кери се развели, когато тя е била на три години — бел. ред.), и те смятаха, че на мен ми по-леко, но всъщност това не беше така. Те винаги са смятали, че моят живот е бил лек", призна певицата.

I couldn't have asked for a better way to introduce my memoir than having a conversation with my friend, therapist and icon Ms. @Oprah Winfrey, on her series #TheOprahConversation. Watch tomorrow on @AppleTV! pic.twitter.com/5SxIvpuoUE