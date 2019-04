П евицата Марая Кери ще бъде почетена като "Икона" на музикалните награди на "Билборд", съобщи Асошиейтед прес.

Суперзвездата ще е също сред изпълнителите на наградната церемония на 1 май в Лас Вегас.

Марая Кери притежава рекорда за най-много хитове номер едно в класацията на "Билборд" за сингли Хот 100 - 18. Сред тях са "Vision of Love", ''Hero", ''Honey", "We Belong Together".

Източник: Getty Images/Guliver

Дуетът й "One Sweet Day" с "Бойз ту мен" е най-дълго задържалата се песен на първо място в класацията - 16 седмици.

Това постижение беше изравнено от Луис Фонси с "Despacito" през 2017 г.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ МАРАЯ КЕРИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Церемонията за музикалните награди на "Билборд" ще води Кели Кларксън. Сред обявените изпълнители в програмата са Сам Смит, Нормани, "Паник ет дъ диско".

Карди Би води с 21 номинации за музикалните награди на "Билборд". Следват Дрейк и Пост Малоун с по 17 номинации.

