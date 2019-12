Най-накрая! Коледната класика на Марая Кери е №1

К ласическата коледна песен на Марая Кери „Всичко, което искам за Коледа си ти“ най-накрая оглави американските класации, 25 години след създаването ѝ, съобщава Би Би Си (BBC).

Дебютът на култовата песен е през далечната 1994 г.,

но не излиза като сингъл, което означава, че няма право да се съревновава в класацията на Билборд Hot 100.

Марая Кери е официално "кралицата" на Коледа

Промените в правилата обаче позволиха на коледната класика да влезе в класацията за първи път през 2000 г., а през последните години беше близо до върха.

Самата Марая Кери написа в социалната мрежа Туитър: „Направихме го“.

We did it 😭❤️🐑🎄🦋 https://t.co/Cp80uhYdI9