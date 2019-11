Стрелец – философията на оптимиста

В ремето на Стрелеца е безспорно един от най-ентусиазиращите периоди от годината – вече с нетърпение очакваме празниците, животът става хубав именно заради очаквания и усещането, че най-доброто ни очаква някъде зад ъгъла. Вероятно това е заложено в същността на най-големия оптимист в зодиака. Стрелецът със сигурност носи радостта от живота и умението да има големи очаквания. С Юпитер като управител на знака, тези очаквания са твърде големи и понякога неоправдани, но какво от това? Важното е, че този дух на визионер и мечтател дава импулс на всеки, който носи повече от енергията на Стрелеца, предлагайки му да сложи розовите очила и да помечтае...в мащаб!

Стрелецът е свързан с пътуванията, опознаването на различни култури и по-важното споделянето на философията им с възможност да вземем за себе си само това, което би променило и разширило нашия светоглед. За едни философията се подхранва от академично знание – стремят се да прочетем повече книги и да обединим малките парченца в една голяма истина. За други философията има емпиричен подход – срещите с разнообразни хора с различен жизнен опит допълват светогледа им. Няма никакво значение какво ще изберем, важното е знанието за света да ни направи по-осъзнати хора. Това е и мечтата на Стрелеца – да израсне социално и духовно чрез знанието.

Месецът е подходящ да помислим каква е нашата картина и колко надалече се простира. Всеки от нас притежава „мисловна карта“, която подобна на географската е запълнена с вярвания, ценности и граници. Искаме ли да разширим тези граници? Искаме ли да използваме подхода на планетата на експанзията Юпитер и да разпрострем мечтите? Да, но нека не забравяме, че пътят към големите цели е свързан с много усилия. Вероятно това е другата страна на медала, която е трудна за представителите на огнения знак – понякога успехът се бави или има своите up and down моменти, а устременият Стрелец изживява много по-трудно тази сатурнова действителност, отколкото изобщо бихме предположили.

Нека не забравяме, че голямата картина е изградена от малки детайли, които дълго време сме събирали и обработвали...колкото и да ни е досадно на моменти ;) Радостта от живота присъства в общуването, но и в новото знание за света. Не спирайте да изучавате – през следващите няколко седмици можете да помислите как да съхраните ентусиазма на Стрелеца в моментите, когато успехът изглежда твърде далече. Мечтайте и търсете път за реализация на мечтите!

